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IFMS segue com inscrições abertas para curso de Libras Básico

Para participar, é necessário ter pelo menos 14 anos e o Ensino Fundamental completo

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 09:40

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Aquidauana segue com inscrições abertas para o processo seletivo para o curso de Libras Básico, com 30 vagas disponibilizadas, que será oferecido no período noturno.

O curso visa proporcionar ao estudante a capacitação, aperfeiçoamento e especialização e atualização profissional. Com ingresso no primeiro semestre de 2018, a duração média é de quatro meses.

Para participar, é necessário ter pelo menos 14 anos e o Ensino Fundamental completo. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 14 de fevereiro, pela Página do Candidato da Central de Seleção. 

Para ler o edital completo, clique aqui.

Seleção

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 16 de fevereiro na Reitoria do IFMS. O resultado será utilizado para classificação dos candidatos, convocação para matrícula e realização de chamadas posteriores, caso sejam necessárias.

A previsão é de que a classificação final e divulgação da primeira chamada sejam divulgadas em 22 de fevereiro.

As aulas começam no dia 5 de março.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do IFMS

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