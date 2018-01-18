IFMS divulga segunda chamada para cursos técnicos integrados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na última quarta-feira (17) a lista de candidatos convocados na segunda chamada do Exame de Seleção 2018, processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição. A relação está disponível na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A convocação foi feita a partir das vagas remanescentes ao término da primeira chamada e das notas obtidas pelos candidatos no Exame de Seleção de 2018, realizado em novembro do ano passado.

Por meio da prova foram ofertadas 1.390 vagas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, reunindo 3.494 candidatos em todo o Estado.

Os convocados na segunda chamada devem estar atentos ao prazo de matrícula, que deverá ser feita nesta quinta-feira e sexta-feira, 18 e 19, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi.

Documentação

O candidato deverá apresentar originais e cópias da certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação com foto, CPF, histórico escolar do ensino fundamental, documento de quitação com obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos).

Os convocados também precisam entregar o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3x4 recente impressa em papel fotográfico e comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico.

Candidatos cotistas precisam ainda comprovar, por meio do histórico escolar, que estudaram todas as séries do ensino fundamental na rede pública, e apresentar os documentos necessários para o cálculo da renda familiar. Os portadores de necessidades especiais devem apresentar o laudo médico para atestar a deficiência.

A partir do dia 23 de janeiro, caso ainda restem vagas, serão divulgadas novas chamadas e a lista de espera.

Serviço

Em Aquidauana, a matrícula deverá ser realizada na Rua José Tadao Arima, nº 222, na Vila Ycaraí. Os horários de atendimento são: 08h às 11h, 14h às 17h e 18h às 20h.