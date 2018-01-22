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Tráfico

Ação conjunta flagra mais de meia tonelada de maconha na BR-163

Flagrante aconteceu na madrugada desta segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 22/01/2018 às 14:55

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Receita Federal (RF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) apreenderam nesta segunda-feira (22), um caminhão que estava transportando 548 quilos de maconha em Guaíra, na BR-163. A droga estava escondida sob o assoalho da carroceria. O motorista foi preso por tráfico de drogas.

Nesta madrugada, por volta das 4h30, as equipes abordaram um caminhão, que vinha de Mundo Novo (MS), na Unidade Operacional da PRF em Guaíra, na BR-163. Durante a abordagem, as equipes encontraram, escondidos sob o assoalho da carroceria, 548 quilos de maconha que estavam divididas em tabletes.

Segundo o motorista, que assumiu a propriedade da droga e do caminhão, há cerca de 30 dias ele deixou o veículo com uma pessoa para que o carregasse com a droga. Depois pegou o veículo já na BR-163, em Novo Mundo (MS) e o deixaria na BR-277, em um posto de combustíveis abandonado, já no Paraná. 

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime, juntamente com o caminhão e a droga. O crime de tráfico de drogas tem uma pena de cinco a 15 anos de prisão.

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