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IFMS irá ofertar primeiro mestrado em Educação Profissional e Tecnológica

Pós-graduação será ofertada em rede, com participação de 36 instituições

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/01/2018 às 11:00

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Pela primeira vez, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) irá ofertar o curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. O edital de abertura do processo seletivo foi publicado nessa quinta-feira, 25, pela Coordenação Acadêmica Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

A oferta é de 820 vagas, distribuídas para 36 instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. No IFMS, o curso será oferecido pelo Campus Campo Grande. Foram disponibilizadas 24 vagas, sendo 50% para servidores da instituição. As 12 vagas restantes são para o público externo.

O requisito para participar da seleção é possuir diploma de curso superior ou declaração de conclusão de curso superior, devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação (MEC).

O edital e o cronograma do processo seletivo estão disponíveis para acesso na página do ProfEPT (http://profept.ifes.edu.br/selecao/edital2018-001).

Inscrições

Devem ser feitas no período de 15 de fevereiro a 4 de março de 2018. O candidato deve acessar o site do ProfEPT e, por meio do Sistema de Inscrições, preencher o Formulário de Inscrição.

Depois, deve efetuar pagamento da taxa de inscrição, por meio de guia de recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 70,00. O prazo final para pagamento é 5 de março.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que pertençam a família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso, é preciso preencher o Requerimento de Isenção, de acordo com as instruções.

No ato da inscrição, o candidato deve informar ainda sua formação acadêmica, dados de sua atuação profissional e selecionar a instituição na qual pretende cursar o mestrado. Também deve informar se vai concorrer às vagas para servidores, para ampla concorrência ou para cotistas.

Seleção

Os candidatos farão uma prova - denominada Exame Nacional de Acesso (ENA) - que contará com 30 questões objetivas e uma discursiva. A prova objetiva possui caráter eliminatório; já a discursiva será classificatória.

O exame será aplicado no dia 15 de abril em diversas localidades do País, incluindo Campo Grande. O conteúdo programático inclui as bases conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, e a bibliografia exigida na prova está disponível para consulta no Edital ENA 01/2018.

O resultado final será divulgado em 4 de junho.

Curso

O início do semestre letivo está previsto para o mês de agosto de 2018. As aulas serão ministradas semanalmente, às segundas-feiras, em três períodos (matutino, vespertino e noturno).

As disciplinas obrigatórias, que compõem o currículo do mestrado, serão ofertadas na modalidade presencial, com carga-horária de até 30% a distância,

A entrega e a defesa pública de um produto educacional em Educação Profissional e Tecnológica, conforme definição da área de Ensino da CAPES, é item obrigatório para a conclusão do mestrado.

Programa

O ProfEPT é um programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica que oferta o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional, da área de Ensino, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação.

O curso tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica para a produção de conhecimento e desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado.

As linhas de pesquisa do Mestrado são:

- Práticas Educativas em EPT: Trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, a partir de uma abordagem inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade com a perspectiva do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado;

- Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT: Trata dos processos de gestão e organização do espaço pedagógico que contribuam diretamente com os processos de ensino, com foco nas estratégicas transversais e interdisciplinares que possibilitem formação integral e significativa do educando.

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