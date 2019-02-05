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Divulgado resultado preliminar da seleção para especialização em Docência

Candidatos foram selecionados por meio de sorteio eletrônico. Resultado final deve ser publicado até sexta-feira, 8.

Daniele Valentin

Publicado em 05/02/2019 às 15:09

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O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta terça-feira (5), o resultado preliminar do processo seletivo para a Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com ingresso no primeiro semestre deste ano. O documento, que traz ainda a lista de espera de candidatos para o curso, está disponível na Central de Seleção.

O curso é ofertado pelo IFMS nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com encontros semanais. Algumas disciplinas podem ser feitas a distância.

O curso tem carga horária de 360 horas, além de 60 horas para o término do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A duração varia entre 18 e 24 meses.

São ofertadas 240 vagas distribuídas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. Metade é destinada a servidores permanentes do IFMS, e os outros 50% ao público externo.

A seleção foi feita por meio de sorteio eletrônico, realizado nessa segunda, 4, no auditório da reitoria da instituição, na Capital.

A previsão é que o resultado final e a lista de espera sejam divulgados até sexta-feira, 8.

Aos candidatos convocados, o período de matrículas será entre 11 e 20 de fevereiro, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi onde o curso será ofertado.

 

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