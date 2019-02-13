Primeira chamada para cursos de qualificação profissional no IFMS já está disponível

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou a classificação final e a primeira chamada do processo seletivo para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional oferecidos a distância e presencialmente em 14 municípios.

A classificação final e primeira chamada estão publicadas na Central de Seleção

Foram ofertadas 1.596 vagas em Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Matrículas - Devem ser feitas entre quarta e sexta-feira, 13 a 15, nas Centrais de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS ou nos polos de ensino. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no edital nº 087.3/2018.

A matrícula deve ser efetuada pelo próprio candidato, seu responsável legal ou por um procurador, com a apresentação de procuração simples (de próprio punho).

No ato da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

requerimento de matrícula preenchido e assinado;

documento que comprove escolaridade mínima exigida para o curso ou comprovante de escolaridade superior à mínima (original e fotocópia);

carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto (original e fotocópia);

documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para os brasileiros entre 19 e 45 anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano corrente (original e fotocópia);

foto 3x4 recente, impressa em papel fotográfico;

comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico.

Caso o histórico escolar não possa ser apresentado, poderão ser aceitas a declaração de conclusão do ensino fundamental ou médio ou equivalentes, emitida pela instituição de ensino.

Novas chamadas poderão ser publicadas a partir do dia 19, caso haja vagas disponíveis. O início das aulas está previsto para 25 de fevereiro. O cronograma completo está disponível na Central de Seleção.

Nivelamento - No dia 15 de fevereiro, será aplicada uma prova prática de nivelamento para candidatos que não possuem certificado de conclusão de inglês básico e espanhol básico.

Deverão fazer a prova os inscritos nos cursos de Inglês Básico II (distância), Inglês Básico Primeira Etapa Nível II (presencial), Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III e Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I.

A prova avaliará as habilidades de compreensão escrita, oral e auditiva, como forma de comprovação de conhecimento básico. O preenchimento da vaga está condicionado à aprovação neste nivelamento.

Formação Inicial e Continuada - Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura.

O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.