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Última lista de vagas remanescentes do Sisu será divulgada nesta semana

Daniele Valentin

Publicado em 05/03/2019 às 14:50

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O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) deve divulgar na próxima quinta-feira (07) o resultado final do processo seletivo para as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As listas anteriores do processo podem ser acessadas por este link.

A relação especifica os candidatos aptos para matrícula, os que estão na lista de espera e os que tiveram a inscrição indeferida. Foram ofertadas vagas em cursos de graduação de licenciatura, bacharelado e tecnologia em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2019.

A seleção se baseou nas notas obtidas pelos candidatos nas últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo considerada a nota total (soma das provas nas áreas de conhecimento mais a redação) mais alta.

A nota dos candidatos também levou em consideração o percentual do bônus local, acréscimo de 20% para inscritos na ampla concorrência que residam e sejam domiciliados na área de abrangência do campus onde concorre à vaga, conforme a relação dos municípios contemplados.

As notas foram consultadas diretamente na base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) pelo IFMS, observando ainda a opção dos candidatos pelas cotas.

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