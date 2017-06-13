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Akicell Celulares traz novidades em telefonia móvel e internet para Aquidauana e região

Agente autorizado da Claro ainda garante opções de TV por assinatura e telefone fixo em um único plano

Flavio Brito

Publicado em 13/06/2017 às 11:05

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A Akicell Celulares foi inaugurada hoje (13) em Aquidauana para ser uma das principais opção em soluções de comunicação e entretenimento para os moradores da região. Como agente autorizado da operadora Claro, a loja oferece aparelhos e planos com a opção de ter em casa telefonia fixa, internet e TV por assinatura. Além de o cliente poder falar pelo celular com números de outras operadoras e em qualquer lugar do Brasil. A Akicell Celulares fica rua Manoel Antônio Paes de Barros, ao lado do Branco do Brasil. O atendimento ocorre das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a loja estará aberta no período matutino.

“Aquidauana estava carente no ramo de telefonia.  Todo cliente Claro que quisesse fazer qualquer melhoria no seu plano ou alguma mudança na sua fatura teria de se dirigir a uma loja em Campo Grande. Hoje, a Akicell propicia ao cliente fazer essa mudança aqui mesmo, na nossa cidade. Aquidauana é um polo muito bom”, justifica Rodrigo Figueiró, que conta com o apoio do sócio Lírio Sandri à frente do empreendimento. 

“Se você olhar, há cinco anos, quais empresas estavam aqui?  E você vê, hoje, que vieram grandes empresas. A Casas Bahia está aqui, a Americanas está aqui, a Magazine Luiza, além de marcas fortes como a Cacau Show. As maiores empresas do varejo já estão em Aquidauana. O investimento é muito propício aqui na região. Ainda mais que a Claro está com planos muito bons para quem deseja falar e pagar menos”, exemplifica o empresário, ao justificar o investimento feito para prestar os melhores serviços à população.

Uma das opções disponíveis para quem já é cliente e quem ainda quer aproveitar essa oportunidade é o Combo Multi. “A Claro possibilita de você colocar na sua casa o telefone, a internet e a TV por assinatura por um valor acessível, sem surpresa na fatura. O valor do contrato é o valor que você vai pagar”, garante o proprietário da Akicell. 

“A internet mais rápida do Brasil é a da Claro, internet 4G Max. A Claro já parte de um contrato de R$ 119 com 5 GB de internet. Aí você consegue adquirir os aparelhos com um valor bem abaixo do mercado. Um LG K10 no pré-pago ele sai a R$ 1.099,00. No plano de 5GB, ele sai a R$ 516 e você fala ilimitado para qualquer operadora, de qualquer lugar do país”, reforça ele, sobre o custo benefício de ser um Cliente Claro e aproveitar as oportunidades da Akicell. 

“Eu peço que o aquidauanense e o anastaciano prestigie nosso comércio local. Porque é um investimento em um nicho de mercado que não tinha aqui, para isso, precisamos do apoio da população”, ressalta Rodrigo Figueiró.

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