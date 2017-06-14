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Hospedagem

Hotel Beira Rio tem excelência em serviços de hospedagem em Aquidauana e Anastácio

Investimentos feitos nos últimos dois resultam no atendimento de grandes eventos e artistas nacionais

Flavio Brito

Publicado em 14/06/2017 às 10:17

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Quando se contrata um serviço de hospedagem, o cliente espera ter uma experiência completa – que tem de incluir conforto e aconchego para que ele se se sinta em casa. Esta é a proposta do Hotel Beira Rio, que trabalha com excelência no atendimento. Para garantir um serviço de hospedagem diferenciado em Aquidauana, inúmeros investimentos foram feitos em sua estrutura nos últimos dois anos.

“Acreditamos que a qualidade dos serviços está diretamente relacionada ao compromisso com a verdade, transparência e empenho da equipe. Nossa equipe é formada por nove profissionais capacitados, incluindo uma turismóloga, e que, todos os dias são imbuídos de proporcionar aos nossos hóspedes um atendimento diferenciado e único. Prova disso é que tivemos a oportunidade de atender, nos últimos meses, diversos grupos, bandas e artistas como Thaeme e Thiago, Matheus e Kauan, Paula Mattos, Guilherme e Santiago, Zé Neto e Cristiano, entre outros”, explica Wenner Franco, gerente de operações do Hotel Beira Rio.

O Hotel Beira Rio faz parte da rede que inclui a Pousada da Serra, localizada no Distrito de Camisão e também o Complexo Turístico Pousada Sol Amarelo, localizado no distrito de Piraputanga. Todos os três empreendimentos hoteleiros estão sob a responsabilidade de Gilberto Artero Ramos, empresário e delegado aposentado que tem um carinho muito grande por Aquidauana, gerando mais de 15 empregos diretos.

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