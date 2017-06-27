CCAA dá desconto de 20% na matrícula e rematrícula nos cursos de inglês e espanhol

A comunicação é uma das maiores ferramentas para aproveitar grandes oportunidades e falar um segundo idioma, sem dúvidas, abre uma série de possibilidades. O CCAA Aquidauana é uma das melhores opções para quem quer aprender uma nova língua.

No CCAA, o aluno fica imerso na cultura estrangeira. É como se estivesse vivendo fora do Brasil. As lições reproduzem diálogos reais de situações do dia a dia da cultura estrangeira.

Assim, o aluno aprende não só a falar, mas também a pensar em inglês e espanhol. Desde o primeiro dia de aula, matriculado fala inglês ou espanhol o tempo todo. É a melhor forma de praticar a pronúncia e fixar o vocabulário. Com o método de ensino do CCAA se aprende naturalmente, de forma gradual e intuitiva.

Um dos diferenciais do CCAA são as aulas de apoio (para sanar dúvidas), realizadas uma vez por semana. O aluno revisa o conteúdo com o professor e tem mais uma oportunidade de fixar tudo o que foi aprendido.

O CCAA Aquidauana está com o período de matriculas e rematrículas aberto o oferece uma série de vantagens que é impossível adiar a chance de aprender um novo idioma. Quem se matricular terá 20% de desconto na primeira mensalidade, além de receber um brinde especial da escola.

Outra grande oportunidade de economizar é a concessão de desconto 5% a cada aluno indicado para a escola que se matricular nos cursos de inglês ou espanhol. As promoções valem até o dia 31 de julho.

Estudantes universitários também têm uma oferta especial para a matrícula e quem escolher pagar tudo com o cartão de crédito ainda garante desconto para começar a aprender inglês e espanhol. O CCAA Aquidauana fica na rua Assis Ribeiro esquina com Pandiá Calógeras. Mais informações é só ligar para os telefones (67) 3241-5699 ou (67) 3241-5377.