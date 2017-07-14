Grupo W.A inaugura unidade em Anastácio neste sábado

Os motoristas de Anastácio serão ainda melhor atendidos pela unidade dos Postos W.A que será inaugurada neste sábado (15), na avenida da Integração – Centro. Os consumidores poderão contar com uma unidade moderna, com os melhores serviços e qualidade em combustível que toda região já conhece.

A unidade estará aberta aos clientes a partir das 6h, e às 8h terão início uma série de atividades, incluindo os motoristas que forem acompanhados dos filhos, com pipoca, algodão doce e muito mais.

Empresa familiar de grande tradição, os postos W.A estão há treze anos no mercado, e o grupo já conta com 10 unidades, incluindo os municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti.

Futuramente, o Grupo W.A contará também com uma distribuidora de diesel para atender fazendas, indústrias, transportadores e outras empresas. Como sempre busca um diferencial e qualidade, a entrega poderá ser feita na propriedade, com uma frota nova e moderna.