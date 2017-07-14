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Grupo W.A inaugura unidade em Anastácio neste sábado

Instalações modernas e a tradicional qualidade do trabalho são as marcas do empreendimento

Flavio Brito

Publicado em 14/07/2017 às 14:04

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Os motoristas de Anastácio serão ainda melhor atendidos pela unidade dos Postos W.A que será inaugurada neste sábado (15), na avenida da Integração – Centro. Os consumidores poderão contar com uma unidade moderna, com os melhores serviços e qualidade em combustível que toda região já conhece.

A unidade estará aberta aos clientes a partir das 6h, e às 8h terão início uma série de atividades, incluindo os motoristas que forem acompanhados dos filhos, com pipoca, algodão doce e muito mais.

Empresa familiar de grande tradição, os postos W.A estão há treze anos no mercado, e o grupo já conta com 10 unidades, incluindo os municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti.

Futuramente, o Grupo W.A contará também com uma distribuidora de diesel para atender fazendas, indústrias, transportadores e outras empresas. Como sempre busca um diferencial e qualidade, a entrega poderá ser feita na propriedade, com uma frota nova e moderna.

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