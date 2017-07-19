Residencial Lanzillotti II oferece a melhor localização, segurança e conforto

O Residencial Lanzillotti II é o lugar ideal para as famílias que procuram um imóvel para morar em Aquidauana. Os apartamentos oferecem segurança e uma ótima localização, na rua Cândido Mariano, 121 – Centro. Câmeras de segurança, interfone e portão eletrônico compõem o conjunto de itens para quem faz questão de sentir protegido. Aqueles que não abrem mão do conforto, os apartamentos contam com dois quartos e um deles é uma suíte com espaço para uma cama “king size”.

O outro quarto tem espaço para duas camas de solteiro e espaço para instalar todo o mobiliário necessário para atender aos dois ocupantes. As acomodações ficam no piso superior, que conta ainda com um banheiro social. O andar de cima foi planejado para garantir conforto e privacidade.

Na parte de baixo dos apartamentos, distribuído sem quatro blocos, fica a sala com área ampla, a cozinha em estilo americano e área de serviço coberta e um depósito na área de serviço. O apartamento conta com itens como armários e espelhos em todos os banheiros, e a pia da cozinha já vem com um gabinete. Além disso, tanto a cozinha quanto a área de serviço já estão preparadas para receber a instalação de todos os eletrodomésticos. A instalação do gás é feita pela área externa.

Todos os detalhes foram pensados para proporcionar conforto e beleza aos imóveis, com materiais de primeira linha em todos os cômodos, como o granito de alta qualidade nas pias, todos os revestimentos – do chão até as paredes –, além de janelas e portas de vidros temperados, escolhidos para garantir o máximo de iluminação natural e beleza, além de serem alugados já com cortinhas tipo persianas. Todos os apartamentos têm garagem própria.

Na área externa, está sendo construído um belo jardim, com pergolados, banquinhos no jardim e churrasqueiras, além de algumas vagas extras para estacionamento.

Sobre a localização, o destaque vai para a proximidade com o Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Igreja Matriz de Aquidauana e a prainha do rio Aquidauana, em Anastácio. Para garantir o aluguel, só é necessário a realização de depósito-caução no valor de três alugueis. Todos os detalhes estão disponíveis pelo (67) 9933-3787 – (WhatsApp).