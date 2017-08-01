Doceria Mineira reinaugura nesta quarta-feira cheia de novidades e qualidade de sempre

A Doceria Mineira, com 22 anos de tradição, traz uma série de novidades para o público de Aquidauana e região. A partir desta quarta-feira (2), os clientes vão contar com um delicioso almoço executivo, que será servido das 11h às 14h. Outra grande novidade é que a Doceria Mineira conta com um espaço exclusivo e aconchegante para receber confraternizações e festas de aniversário.

A tradicional qualidade dos doces, salgados e tortas recheadas continua a mesma. Além de alugar o espaço para a realização de eventos, os clientes continuam com a opção de mini-salgados e doces para as festas. A Doceria Mineira passa a oferecer tudo o que seus clientes precisam para organizar as melhores celebrações.

O sabor especial de tudo que é preparado pela equipe também poderá ser conferido em novos produtos. Além das tortas recheadas, os clientes terão a opção de comprar bolos caseiros, nos mais variados sabores – laranja, coco, cenoura, milho e muitos outros.

A Doce Mineira ainda tem os melhores cafés e sucos da cidade, para acompanhar todas as delícias servidas na rua Estevão Alves Corrêa, 547 – ao lado do banco Bradesco –, funcionando das 7h às 18h30.