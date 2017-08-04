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Alunos do CCAA têm a chance de realizar o TOEFL® ITP gratuitamente

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 10:46

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O CCAA Aquidauana é a melhor opção para quem quer aprender uma nova língua e quem escolhe fazer o curso de inglês ainda tem a chance de comprovar tudo que aprendeu com um dos um dos testes de proficiência mais importantes do mundo.   O CCAA Aquidauana está com o período de matriculas e rematrículas aberto o oferece uma série de vantagens que é impossível adiar a chance de aprender um novo idioma. Quem se matricular terá 20% de desconto na primeira mensalidade. Outra grande oportunidade de economizar é a concessão de desconto de 5% a cada aluno indicado para a escola que se matricular nos cursos de inglês ou espanhol.  O benefício vale para até cinco indicações.

O TOEFL® ITP (Test of English as a Foreign Language) é um dos exames de proficiência em inglês mais respeitados do cenário mundial. Esse exame avalia o conhecimento do candidato na língua inglesa. 

O teste visa avaliar a capacidade de falantes não nativos da língua inglesa de usar e compreender o inglês no nível acadêmico. O TOEFL® é o exame oficial para candidatos do programa “Ciência sem Fronteiras” e muitas universidades do mundo usam a pontuação do em seus processos seletivos.

O teste se destaca por sua confiabilidade e excelente custo-benefício, e é utilizado por instituições de ensino como escolas regulares, universidades, e agências governamentais no mundo todo. Atualmente, o TOEFL® ITP é utilizado por mais de 2.500 instituições, em 47 países com mais de 600.000 aplicações por ano.

Todas as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. Os candidatos deverão realizar o exame na ordem, uma seção por vez, no tempo especificado, não havendo prorrogação. O candidato tem 1h55 minutos para realizar o exame.

Ao prestarem o exame, os candidatos obterão uma pontuação, variando entre 310 e 677 pontos, conforme seu desempenho. A pontuação obtida no exame demonstra o grau de conhecimento do idioma que possui o candidato. Para quem é aluno do CCAA, ao final do curso de inglês, o exame é gratuito. E para não alunos, consulte as condições para realização do exame na unidade CCAA mais próxima.

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