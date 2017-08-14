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Casa do Criador sorteia moto entre clientes que participaram de promoção

Definição do ganhador, João Paulo Sachi, foi feita durante o encerramento da 50ª EXPOAQUI, com o show da cantora Victória Miranda

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 17:44

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A Casa do Criador sorteou ontem (13), durante o encerramento da 50ª EXPOAQUI, a motocicleta, prêmio da promoção realizada entre os clientes da empresa que foi uma das parceiras na realização da edição de 50 anos da Feira Agropecuária de Aquidauana. João Paulo Sachi foi o ganhador da moto. 

Para participar, os clientes tinham de adquirir produtos da linha de rações Guabi para cães. Os cupons eram distribuídos conforme a embalagem adquirida pelo cliente, com versões de 25 kg a 10 kg. O sorteio foi realizado durante o show da cantora Vitória Miranda, no encerramento da 50ª EXPOAQUI – Feira Agropecuária de Aquidauana. 

Desde muito cedo a pequena Victória Miranda se sentiu encantada pela música, com apenas dois anos, vendo a irmã mais velha cantar e dançar, era inevitável que logo depois sua paixão pela arte revelasse o seu dom de cantar.

Ela já cantou ao lado de artistas de renome nacional, como Lucas Lucco, a dupla Thaeme & Thiago, João Carreiro e Capataz. Também assumiu a responsabilidade de abrir um show para a dupla Maiara & Maraísa, entre tantas outras participações. Ontem, em Aquidauana, Victória, que hoje moram em Jardim, lançou sucesso “Caderno de Desenho”. 

Victórinha como é carinhosamente conhecida, está em reta final nas gravações do seu primeiro CD. Ela promete que este será um disco para iniciar com força total essa tão jovem e brilhante carreira. Os amigos clientes da Casa do Criador foram recebidos no camarote, podendo aproveitar ainda mais a festa e o show de Victória, que animou o público no último dia de feira. 

 

 

 

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