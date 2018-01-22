CCAA de Aquidauana promove descontos imperdíveis nos cursos de inglês e espanhol

Informe Publicitário
Desconto é válido para os cursos de Inglês e Espanhol
Crédito do vídeo: Da Redação
O CCAA, escola de Inglês e Espanhol de Aquidauana, está com descontos imperdíveis para seus novos alunos.
O centro de ensino, que é um dos mais tradicionais em todo o Brasil, oferece 50% de desconto na primeira parcela do curso de Inglês e, também, 50% de desconto no curso de Espanhol.
Os interessados em dar um upgrade em seus conhecimentos de linguagens estrangeiras ainda terão a oportunidade de indicar um amigo, que também receberá os descontos.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5699.
Confira, abaixo, o vídeo promocional da escola de idiomas, que te mostra que quanto mais você aprende, mais quer ir além. Com um método leve, dinâmico e envolvente toda aula se transforma numa experiência enriquecedora. No CCAA, você entra com a vontade de aprender e sai com a vida cheia de possibilidades pela frente:
Corra, pois a promoção é por tempo limitado!
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS