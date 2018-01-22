CCAA de Aquidauana promove descontos imperdíveis nos cursos de inglês e espanhol

O CCAA, escola de Inglês e Espanhol de Aquidauana, está com descontos imperdíveis para seus novos alunos.

O centro de ensino, que é um dos mais tradicionais em todo o Brasil, oferece 50% de desconto na primeira parcela do curso de Inglês e, também, 50% de desconto no curso de Espanhol.

Os interessados em dar um upgrade em seus conhecimentos de linguagens estrangeiras ainda terão a oportunidade de indicar um amigo, que também receberá os descontos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5699.

Confira, abaixo, o vídeo promocional da escola de idiomas, que te mostra que quanto mais você aprende, mais quer ir além. Com um método leve, dinâmico e envolvente toda aula se transforma numa experiência enriquecedora. No CCAA, você entra com a vontade de aprender e sai com a vida cheia de possibilidades pela frente:

Corra, pois a promoção é por tempo limitado!