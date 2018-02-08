CCAA oferece oportunidades de crescimento profissional com conhecimento de língua estrangeira

O CCAA, escola de Inglês e Espanhol de Aquidauana, está oferecendo à população do município várias oportunidades de crescimento profissional com o conhecimento de língua estrangeira.

De acordo com uma pesquisa da Catho, site de busca de empregos, o domínio de um idioma estrangeiro pode engordar o contracheque em ate 52%. No Brasil, no entanto, apenas 5% da população fala uma segunda língua e menos de 3% têm fluência em inglês.

Já a Revista Gazeta do Povo informou que, devido à realidade do País, ao peso da educação pública, o conhecimento do inglês é um caminho muito importante. A Revista O Globo também pontuou que os brasileiros não sabem falar inglês, uma vez que somente 5% deles dominam o idioma. Uma pesquisa apontou que somente 36% do grupo que se declara fluente tem verdadeiras habilidades com a língua estrangeira. Outro movimento que se torna recorrente é a contratação dos que falam melhor inglês, e não os mais qualificados.

Pensando nisso, a CCAA dá a oportunidade para a população aprender a falar inglês fluente e, assim, oportunizar o ganho individual de dinheiro, de crescimento pessoal e profissional.

Quais são suas prioridades? O que você está esperando? Seja diferente da maioria e venha aprender a falar inglês fluente. Garanta o seu sucesso profissional!

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5699.