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Festa de Flores

4º Festival de Rosas do Deserto e Orquídeas é o destaque de final de semana em Aquidauana

Floricultura vai oferecer diversas opções para enfeitar os ambientes, com excelentes preços

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 05/03/2018 às 09:40

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Entre os dias 9 e 11 de março, a floricultura Universo das Orquídeas & Rosa do Deserto realizará um festival em Aquidauana, para apresentar diversas espécies das flores que dão nome ao estabelecimento comercial. O evento acontecerá na Rua 7 de setembro, ao lado do supermercado Princesa, em frente à loja Malwee.

Segundo informações da direção da empresa, a espécie rosa do deserto é um dos destaques do festival. As flores lembram bonsais, que são semelhantes a uma árvore em fase adulta, com caules grossos e galhos retorcidos. A planta, de pequeno porte, tem folhas delicadas. O encanto se completa pelas variações dos tons de vermelho, rosa e branco. Além das opções mistas e matizadas das flores.

Apesar do nome que remete ao cenário árido dos desertos, o cultivo das mudas dessa espécie exige muita adubação para a exuberante floração, e também constante exposição ao sol. É comum encontrá-la na Tailândia, em desertos e no continente africano, mas também se adaptou ao clima sempre ensolarado de Mato Grosso do Sul.

Serviço

O evento da Floricultura Universo das Orquídeas e Rosas do Deserto ocorre entre os dias 9 e 11 de março, a partir das 10h no dia 9, e a partir das 8h nos dias 10 e 11. A Universo das Orquídeas te espera na rua 7 de Setembro, em frente à loja Malwee. A quantidade de vasos é limitada, por isso, é bom chegar cedo.

 

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