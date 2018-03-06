ASS Informática oferece atendimento rápido e prático na Vila Santa Terezinha

Foi inaugurada, ontem (05), a empresa ASS Informática, que oferece serviços de manutenção de computadores, trabalhos gráficos, Lan House para pesquisas rápidas e uma 'ilha' de Wi-Fi no município de Aquidauana.

O negócio "nasceu" após uma parceria firmada entre o empresário Leonis Vieira, a VIP - Assessoria e Serviços e Alexandre Silva e Souza, sócio e parceiro.

Idealizador do projeto e também empresário, Leonis conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou um pouco mais sobre o seu mais novo negócio. "Nós viemos fortalecer um fator que, até o momento, era carente nesta região. Vamos oferecer serviços de encadernação, xerox, plastificação, confecção de cardápios, atendimento de manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Atenderemos, também, o acesso à internet local, ou seja, uma espécie de Lan House para serviços, e um atendimento chamado ilha de acesso ao Wi-Fi, quando as pessoas podem trazer o próprio equipamento e utilizar a internet daqui", disse.

Como diferencial, o empresário também aposta na oferta de maior conforto e oportunidades aos clientes. "Vamos ter um serviço básico de café aqui, também. Ofereceremos água e refrigerantes. Um dos nossos objetivos também é oferecer cursos de informática básica, como Introdução ao Processamento de Dados (IPD) e o Pacote Office, com Word, Excel e PowerPoint. Agregado ao pacote de cursos, ofereceremos um módulo de Internet, de infantil ao adulto, por categoria. Serão 3 horas por semana, totalmente direcionadas pelos instrutores", pontuou.

A ASS Informática fica localizada na Rua Campo Grande, esquina com a Rua Mário Guerreiro, no Ovídio Costa III. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e, aos sábados, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-7444 e (67) 9 9617-4350.