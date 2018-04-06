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Em busca de inovação, Atlântico Super Center inaugura dois novos espaços de beleza

Empresário do Grupo Atlântico conversou com a reportagem do jornal 'O Pantaneiro' para falar sobre novos investimentos

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/04/2018 às 08:50

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O Atlântico Super Center de Aquidauana, que faz parte do Grupo Atlântico, inaugurou, na última quinta-feira (05), dois novos espaços de beleza no espaço que busca, cada vez mais, atender aos anseios da população aquidauanense e de toda a região pantaneira. 

O empresário Falkner Quadros Batista, que juntamente com seu irmão, Roger Quadros Batista, compõe a Diretoria da empresa, conversou com a equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' para falar sobre os novos investimentos. "A gente buscou esse tipo de empreendimento pela procura que a população faz por esses espaços. Hoje em dia, todo mundo quer cuidar da beleza, tanto o homem quanto a mulher. Vimos que esse serviço estava faltando e enxergamos uma oportunidade. Estávamos pensando nisso desde a inauguração do próprio shopping, mas ainda não havíamos conseguido formatar a ideia. Depois de um tempo, conseguimos pensar e trouxemos um salão para mulheres e uma barbearia, respectivamente, Bella Center e Barbearia e Rock Shop Box 26", disse.

A proposta inovadora busca ir além dos serviços já oferecidos na cidade, principalmente no que diz respeito aos cuidados para o público masculino que, além da oferta específica de beleza, poderá desfrutar de cervejas artesanais, vendidas no local, e decoração com instrumentos musicais, quadros que remetem à séries e diversas outras novidades. "O nosso espaço vai trazer inovação. Queremos trazer uma decoração legal e oferecer serviços diferenciados. Nosso objetivo é agregar o corte de cabelo e serviço de barbearia ao ambiente, que terá sempre uma boa música. O público pode contar com isso", pontuou.

O Diretor ainda fez questão de pontuar que o projeto busca beneficiar toda a sociedade. "O aquidauanense as vezes reclama que não há muita opção do que se fazer na cidade. Chega o sábado a tarde, ou durante a semana, após o expediente, querem ter um lazer, e não encontram. Então, a gente quer oferecer várias opções dentro do mesmo espaço para que as famílias venham e possam aproveitar o dia, com serviços disponíveis para todas as idades", explicou.

Sobre o espaço feminino, o empresário explicou que a motivação partiu da vaidade da mulher. "A gente sabe que a mulher se sente muito realizada quando está com um visual diferente. Além dos serviços de cabeleireiro, a loja também oferecerá manicure, depilação, massagem, design de sobrancelhas... É realmente um centro de beleza. A nossa amiga cliente virá aqui e poderá desfrutar de todos os serviços", finalizou.

O telefone para agendamento dos serviços, tanto os masculinos, como femininos, é o (67) 3241-8934. O grupo também atende pelo WhatsApp, através do número (67) 9 9683-2478. Os espaços funcionam das 9h às 12h e das 14h às 20h, de segunda-feira a sábado.

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