Parceria entre Colli Bike e Lojas Gazin traz novidades para a região pantaneira

A parceria entre a Colli Bike, empresa que oferece bicicleta para todos os estilos, e as Lojas Gazin, que integram o comércio de Aquidauana desde 1999, trouxe novidades para a região pantaneira. Na última sexta-feira (06), deu-se o primeiro fruto, com a realização do evento Showtime BMX, ocorrido na Avenida Pantaneta.

A equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro', aproveitando o momento de entrega da bicicleta sorteada durante a live do mesmo dia, avaliada em R$999,00, para a ganhadora Emanuele Barbosa, conversou com os representantes da Colli Bike para mais informações a respeito da parceria e da marca.

O representante exclusivo Colli Bike na Gazin, Fernando Oscar Fernandes Veloso, foi o primeiro a ressaltar a importância do acordo entre as lojas para a melhor promoção de ambas as marcas. "É um privilégio poder trabalhar aqui, ainda mais pela realização deste evento (Showtime BMX). Já temos uma parceria muito legal e, agora, estamos podendo realizar esse show na cidade. Vai ser muito bacana ver os resultados posteriores disso", pontuou.

Ele também explicou que todos os modelos da marca estão sendo vendidos em 10x sem juros na Gazin de Aquidauana e de Anastácio. "Quem quer pedalar, iniciar um pedal ou precisa de uma bike mais sofisticada, pode nos procurar. Temos bicicletas de todos os preços e todas elas são muito diferenciadas daquilo que a praça comercial já oferece", disse.

O gerente comercial regional da Colli Bike, Fernando Caciatore Henrique, também conversou um pouco mais sobre a parceria e o evento. "É muito legal estar aqui na região, ainda mais com essa parceria firmada entre as empresas, porque oferecemos os produtos mais diferenciados do nosso mercado. Temos uma linha exclusiva infantil, linha alta... Todo e qualquer modelo, a Colli tem para oferecer. O evento de esporte radical como é a BMX é um bônus para mostrar tudo aquilo que disponibilizamos no mercado", disse.

O Showtime BMX foi um sucesso na Av. Pantaneta e movimentou a noite da região pantaneira. Em breve, novos eventos radicais deverão ocorrer no município.