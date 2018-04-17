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Xploud Academia traz novo conceito de modernização no exercício físico para Aquidauana

Inauguração do espaço aconteceu às 19h da última segunda-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/04/2018 às 09:00

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A Xploud Academia inaugurou, na noite da última segunda-feira (16), um espaço moderno para a prática de exercícios físicos, com novo conceito de excelência no atendimento e prática de atividades que melhoram a qualidade de vida da população aquidauanense. 

Sob direção do casal Gildazio Benites dos Santos e Alessandra Aiva Echeverria dos Santos, que há dez anos estão na prática da atividade física, a Xploud montou uma equipe de peso, com professores especializados, personal trainers e auxiliares, como Pedro Saulo Miarro, Vinícius Frazão, Maurício Santos Oliveira, Ademilson Miarro (Auxiliar) e Anselmo Duarte (Mestre Muay Thay).

De acordo com Gildazio Benites, a academia busca inovar o ramo no município. "A Xploud chega em Aquidauana com um conceito inovador de atendimento, onde o foco principal é o aluno. Com um horário que se adequa às necessidades de cada um dos alunos, a academia busca oferecer o que há de melhor no mercado da prática de atividade física", disse.

Funcionamento

A academia funciona das 5h50 às 11h e das 14h às 21h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o espaço fica aberto entre 7h e 10h.

O mestre Anselmo ministra aulas de Muay Thay na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, com horários de 6h às 7h e das 16h às 17h. Nos outros dias, das 17h30 às 18h30 e das 18h30 às 19h30.

Mensalidades

As mensalidades da academia e pacotes são:

- Musculação todos os dias: R$ 80,00;

- Musculação 3x na semana: R$ 70,00;

- Pacote Casa ou DYAA PESSOAA: R$ 75,00 cada;

- Pacote Família ou Amigos (acima de 3 pessoas): R$ 70,00 cada, todos os dias;

- Muay Thay: R$ 70,00;

- Muay Thay com Musculação: R$ 130,00;

- Diária por R$ 10,00.

A Xploud Academia fica localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 2166, no Bairro Alto. (67) 3241-5846.

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