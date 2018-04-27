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Lojas Físicas Amazon

Rhobson ADM

Publicado em 27/04/2018 às 07:29

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Apesar de estarmos cada vez mais em uma era digital e móvel com negócios e inovações tecnológicas cada vez mais surpreendentes e dependentes da internet, eis que uma gigante do comércio digital decide investir em lojas físicas quando a tendência é a de se apostar cada vez mais nos mercados digitais.

Esse passo não significa um retrocesso, mas sim um complemento até porque como já houve vários exemplos, vários mercados e lojas que tinham lojas físicas e começaram a vender online e trabalhar nas melhores práticas de marketing digital, não abandonaram essas lojas físicas e isso se deve ao fato de existirem clientes que procuram ambas as experiências, e as lojas físicas beneficiam do comércio online, como o próprio comércio online beneficia das lojas físicas. As principais razões por de trás disso foram:

- Um display físico dos novos gadgets – É fácil perceber que se num mercado tão concorrido como o dos tablets, por exemplo, onde a Amazon se vem lançando, que pouca gente compra o produto apenas lendo algumas reviews online. Ou seja, é mais fácil e vantajoso ir ver o produto físico e depois até poderá comprar online mas esse passo é muito importante.

- Experiência de venda – Um dos grandes mercados da Amazon é a venda de livros e uma loja física consegue alcançar os fãs de livros e literatura de uma forma que uma loja online não consegue fazer.

- Elimina custos – Ter lojas físicas elimina custos de entregas, ou seja, o consumidor tanto pode selecionar a opção de levantar o artigo numa loja física, eliminando, assim, o custo do transporte, como indo diretamente comprar o artigo na loja tem exatamente o mesmo efeito. Muito vantajoso para uma marca que tinha que enviar sempre todos os seus artigos vendidos.

- Tecnologia – Pois é, o fato de a Amazon ter aberto lojas físicas como a de Seatle tem 2 efeitos: um é o de usar tecnologia numa loja física, o que antes pouca gente tinha acesso, apesar de apenas poder encomendar através de tecnologia, e a outra é a de encantar seus consumidores. Passamos a explicar, a loja física da Amazon de Seatle não têm caixas e os clientes pegam nos artigos e saem diretamente da loja sem “efetuar pagamento”. Esse tipo de tecnologia é pioneira numa loja e os consumidores acham muito engraçado. Claro que essa tecnologia analiza tudo ao detalhe e os artigos que os consumidores levam são diretamente taxados na conta dos clientes, mas é uma inovação que as pessoas gostam e um conceito que marca pela diferença. Além disso, é também uma oportunidade para demonstrar a tecnologia que a empresa usa, uma vez que, suas fábricas são todas automatizadas com robôs fazendo e tratando das entregas, mas as pessoas não têm acesso a isso, e agora passaram a ter.

No entanto, essas lojas físicas não significam um abandono das lojas de ecommerce, muito pelo contrário. O mercado digital é e será cada vez mais importante nas vendas das empresas e, além disso, com tanta automação disponível em fábricas, supermercados e lojas, não tarda vários postos de trabalho serão postos em causa por esse motivo. O fato de uma indústria digital e de mercado online continuar com um crescimento tão acentuado apenas indica que os trabalhos têm que ser substituídos por algo mais de “back office”, ou seja, mais de organização, planejamento e execução de estratégias de marketing e apoio ao consumidor. No fundo, é uma alternativa para a redução de postos de trabalho devido ao avanço tecnológico.

Na prática, essa decisão da Amazon teve um aspeto muito positivo: todo o mundo falou disso e achou estranho, o que, por si só, deu publicidade à empresa e, no fundo, revela o que os resultados e estudos de marketing digital demontram, e é que ambas as plataformas beneficiam uma da outra. Foi uma maneira de inovar “regredindo” e de levar as pessoas a comentarem tal decisão. Se foi boa? Ao que tudo indica foi muito boa e nem tão arriscada quanto as pessoas pensam. Nesse nível de negócio, o importante é cativar o cliente, e a Amazon consegue isso através de mais do que uma maneira diferente.

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