Marca P Remates realiza 30º leilão no dia 26 de março

No mês de abril, a Marca P Remates completa dois anos de intensa atividade no segmento de remates e, para antecipar a comemoração realiza no próximo dia 26 de março, no Parque de Exposições de Aquidauana, a partir das 19h, o 30º Leilão Aquidauana Cortes.

Com foco na comercialização de exemplares da raça Nelore de alta qualidade genética, os organizadores convidam aos interessados a participarem do leilão, ainda que não tenham disponibilidade de se deslocar até Aquidauana.

Para que isso seja possível, o evento será transmitido ao vivo pela internet, através do portal www.marcapremates.com.br Desta forma, os internautas poderão acompanhar os detalhes de cada lote, apresentação dos animais e ainda realizar lances e fechar bons negócios.

Para quem prefere comparecer ao parque de exposições, os telefones de contato para inscrição em lotes e lances são: (67) 98122-4591 e (67) 99981-1891.