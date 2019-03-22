Marca P Remates realiza 30º leilão no dia 26 de março

AQUIDAUANA
Interessados poderão acompanhar evento por transmissão ao vivo na Internet
No mês de abril, a Marca P Remates completa dois anos de intensa atividade no segmento de remates e, para antecipar a comemoração realiza no próximo dia 26 de março, no Parque de Exposições de Aquidauana, a partir das 19h, o 30º Leilão Aquidauana Cortes.
Com foco na comercialização de exemplares da raça Nelore de alta qualidade genética, os organizadores convidam aos interessados a participarem do leilão, ainda que não tenham disponibilidade de se deslocar até Aquidauana.
Para que isso seja possível, o evento será transmitido ao vivo pela internet, através do portal www.marcapremates.com.br Desta forma, os internautas poderão acompanhar os detalhes de cada lote, apresentação dos animais e ainda realizar lances e fechar bons negócios.
Para quem prefere comparecer ao parque de exposições, os telefones de contato para inscrição em lotes e lances são: (67) 98122-4591 e (67) 99981-1891.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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