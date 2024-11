2º Congresso de Municípios de MS promove ferramentas para o desenvolvimento local

Congresso de municípios reuniu representantes das 79 cidades de MS / Divulgação/Sebrae

Para conectar os líderes do executivo municipal e dar as boas-vindas aos novos prefeitos que assumem a gestão em 2025, além de dialogar sobre políticas públicas que promovam o desenvolvimento, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em parceria com o Sebrae/MS, realizou entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), no Bosque Expo, em Campo Grande, o 2º Congresso dos Municípios de MS, com o apoio do Governo do Estado.

Com a proposta de preparar os gestores públicos para enfrentarem desafios a partir de soluções inovadoras, o evento trouxe conhecimento sobre contexto econômico, desenvolvimento regional e liderança. “Eu entendo que esse congresso se consolida nessa segunda edição como uma das grandes iniciativas para alinhar um projeto para Mato Grosso do Sul, principalmente, por envolver parceiros como Assomasul e o Sebrae, que tem tido um papel fundamental por trabalhar com os municípios oferecendo suporte para promover a competitividade das cidades, o que impacta no desenvolvimento do Estado como um todo”, destacou o governador, Eduardo Riedel.

Programa Cidade Empreendedora foi apresentado pelo diretor-superintendente do Sebrae MS, Claudio Mendonça - Divulgação/Sebrae

A programação buscou fomentar o diálogo sobre políticas públicas com a participação de especialistas convidados, além de mostrar ao público caminhos que podem ser adotados para transformar a realidade dos territórios. Nesse contexto, o fomento ao empreendedorismo como estratégia para promover o desenvolvimento foi apresentado pelo Sebrae/MS, que oferece aos municípios apoio nesse processo por meio do programa Cidade Empreendedora.

Em 2025, será aberto novo edital para que as administrações municipais interessadas possam aderir à iniciativa. O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e vice-presidente da Famasul, Mauricio Saito, ressaltou a relevância da atuação conjunta entre as instituições para apoiar os municípios.

“Para promover um desenvolvimento sustentável e sólido em Mato Grosso do Sul é preciso incentivar a parceria público-privada. Por meio de um trabalho conjunto, é possível criar condições favoráveis aos empreendedores e oferecer oportunidade para que eles cresçam e alavanquem o desenvolvimento das cidades que são a grande locomotiva do nosso Estado”, destacou Saito.

Valdir Júnior, Maurício Saito e Claudio Mendonça (esquerda para direita) - Divulgação/Sebrae

Com ferramentas que visam a melhoria do ambiente de negócios e o fortalecimento do comércio local, o programa Cidade Empreendedora oferece apoio aos empresários da cidade com conhecimento para que possam melhorar o negócio e acessar novos mercados, juntamente com o suporte à prefeitura na desburocratização de processos e melhorias em áreas como compras públicas, inovação e liderança.

“O Sebrae trabalha com mais de duas mil prefeituras em todo o Brasil, então, apresentamos aqui um programa consolidado que já trouxe resultados para Mato Grosso do sul. Temos um cardápio de soluções para atender as gestões municipais, de acordo com o momento em que elas estejam vivendo, para que a gente possa criar um ambiente favorável para os pequenos negócios. A principal rua do comércio de uma cidade é o local onde se gera emprego e renda e o nosso objetivo é incluir esse empreendedor no processo de desenvolvimento para alavancar a economia das cidades”, destacou Mendonça.

Desde 2018, o Cidade Empreendedora é executado em Mato Grosso do Sul e, ao todo, já atendeu 45 municípios, o que corresponde a 57% das cidades do Estado. Somente no último ciclo, 36 municípios foram contemplados e obtiveram resultados expressivos. No total, em 15 meses, entre 2023 e 2024, foram registradas a abertura de 26,4 mil novas empresas e a formalização de 11,6 mil microempreendedores individuais. Além disso, houve redução do tempo médio de abertura de novos negócios em 94% dos municípios atendidos.

Juntamente com soluções para promoção do desenvolvimento, o 2º Congresso de Municípios de MS trouxe para os participantes seis painéis e nove palestras. Segundo o presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, o apoio do Governo do Estado e instituições parceiras para a realização do evento valoriza o trabalho executado na esfera municipal e contribui para uma gestão pública eficiente.

“Esse congresso é motivo de muita satisfação, pois é uma forma de debatermos a gestão pública e defender o fortalecimento do municipalismo. As cidades são onde as pessoas vivem e onde as coisas acontecem, então, nosso intuito é falar sobre políticas públicas que promovam o desenvolvimento e receber os novos prefeitos que estão chegando e assumem em 2025. Para nós, é muito importante ter todo esse apoio”, salientou.

Mais informações sobre as ações realizadas pelo Sebrae/MS e parceiros na área de políticas públicas e fomento ao empreendedorismo podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800.