Tralha MS inaugurada em Aquidauana com tudo para pescaria antiga e moderna

Tralha MS Pesca e Camping fica na Rua Teodoro Rondon, 723, esquina com Manoel Antonio Paes de Barros (Foto: João Éric)

A Tralha MS Pesca e Camping, é uma loja completa, com tudo para pescaria, desde o simples anzol até as geladeiras quadrivolts com capacidade de 12 a 60 litros. A loja foi inaugurada em Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (17).

“Aqui o papo é de pescador para pescador. Todos os nossos consultores são pescadores da pescaria moderna e também da pescaria raiz, conciliando a modernidade com a cultura antiga de pesca do nosso Pantanal. Além disso, nossa loja conta com todo o material para o seu churrasco”, informa o proprietário, Samuel Tavares.

Empresário Samuel Tavares agradeceu a Deus e a família pelo sonho realizado (Foto: João Éric)

A loja dispõe de temperos e toda a parte de cutelaria, artefatos em geral para o mundo do churrasco. A linha completa de produtos térmicos, linha Stanley, linha Coleman, bolsa térmica, mochila, caixa de pesca e a inovação no mercado, que são as geladeiras quadrivolts. “Temos vários tamanhos, somos loja autorizada Rente Automotivos, uma marca líder brasileira no segmento.

Localizada na área central de Aquidauana, a Tralha MS está na rua Teodoro Rondon, 723, esquina com Manoel Antonio Paes de Barros, a loja tem uma equipe especializada disponível, diariamente, sempre das 7h às 18h, de segunda a quinta-feira; e das 6h da manhã às 18h, sexta-feira, sábado e domingo.

Convidados prestigiaram presencialmente a inauguração da Tralha MS em Aquidauana (Foto: João Éric)

Milhares de itens estão disponíveis aos amantes da pesca e aos simpatizantes interessados em fazer uma boa estreia, com equipamentos de grandes marcas, como Mar Negro, Presa Viva, Sumax, entre outras. Detalhe importante: há produtos para pescadores e pescadoras infantis também.

Em resumo, Tralha MS tem tudo que alguém possa precisar na barranca do rio ou dentro do seu barco, e também na sua expedição: fogareiros, itens térmicos, ferramentas em geral para a utilidade do dia da pesca.

Equipamentos para pesca raiz, mas também as modernas geladeiras quadrivolts (Foto: João Éric)

Cerimônia de inauguração

Na cerimônia de inauguração, Samuel Tavares, agradeceu a Deus, sua família e amigos em geral. “Isso aqui para mim é um sonho, quando eu olho essa loja, acho que eu zerei o game, não estou trabalhando, estou me divertindo, estou fazendo o que eu gosto, vender e pescar”, resumiu.

Samuel fez referência, em especial, a esposa e filhos: "eles são a base dos nossos negócios, sem eles realmente eu não teria feito metade do que fiz agora, porque tudo que a gente faz é compartilhado”.

Rememorou o apoio recebido de sua mãe quando, desde criança, já se atrevia a vender geladinho e, mais tarde, filhote de cachorro. Na sequência, convidou o pastor Rogério, para a benção da loja.

Boa receptividade

O vice-prefeito de Aquidauana, Murilo Acosta Silva, prestigiou, presencialmente, a inauguração da Tralha MS e parabenizou o empresário Samuel Tavares. “Essa empresa, a Tralha MS, Pesca e Camping, traz investimento e renda para o nosso município, gera empregos”, resumiu.

O comerciante Ismael Jarbas Vicente Filho, observou que a Tralha MS Pesca e Camping, “é uma loja moderna, vem com produtos de extrema qualidade assim e custos e benefícios ótimos”.

Pedro Dias Júnior, Supervisor de Vendas, considera a nova loja importante “porque nossa cidade (Aquidauana) precisa de algo nesse nível aqui, o Samuel, contratou uma equipe muito qualificada e profissional, a gente tem uma região que é o Pantanal, a gente precisa de algo nesse nível aqui, com produtos de qualidade”, qualificou ele.