Almoço do Dia das Mães no Will's Restaurante será domingo com Gleici Helena

Cantora Gleici Helena estará fazendo apresentação no dia / Foto: O Pantaneiro

A comemoração do Dia das Mães deste domingo, no Will’s Restaurante. em Aquidauana, será com almoço à vontade e a boa música ao vivo da cantora Gleici Helena. É o momento de demonstrar todo amor e carinho às genitoras, evitando qualquer tarefa domiciliar para elas.

O atendimento será no estilo Self Service das 10h30 às 14h e as reservas antecipadas devem ser feitas através do telefone 67 99699-2100. Para os adultos, R$ 79,90 e crianças até 10 anos de idade, não pagam.

O Dia é especial e a confraternização tem endereço certo: Rua Oscar Trindade de barros, 1169, Santa Terezinha. Prepare sua mensagem e ela será mostrada no telão durante o almoço. Além disso, haverá oficina de slime e recreação para as crianças, com a equipe Divertidamente.

Confira o cardápio que será servido no dia

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!