Clínica e Saúde Dr. Ricardo Carpejani é exemplo de excelência em cuidado e inovação

Divulgação

Localizada no coração de Aquidauana, na Rua Pandia Calogeras n° 733, a Clínica e Saúde Dr. Ricardo Carpejani se destaca como um novo espaço de saúde e bem-estar, oferecendo serviços que prezam pela qualidade e atendimento humanizado. Sob a direção do renomado Dr. Ricardo Carpejani, formado em Medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pelo ISMD de São Paulo, a clínica traz para a cidade um atendimento de alto nível.



A Clínica e Saúde oferece ampla gama de serviços médicos, incluindo consultas, análise corporal com bioimpedância, protocolos de emagrecimento, terapia de nutrição injetável (TNI), tratamentos para osteoporose, e terapia de reposição hormonal. Além disso, há uma equipe de enfermagem pronta para oferecer assistência dedicada. Esse conjunto de serviços integra o compromisso da clínica em proporcionar cuidados abrangentes e personalizados aos seus pacientes.



Na área de Psicopedagogia, a clínica também se destaca com a atuação da profissional Pamela Mendonça Carpejani, formada em Pedagogia pela Uniderp e pós-graduada em Psicopedagogia pela UCDB e Uniderp. Ela oferece consultas clínicas, testes científicos qualitativos, e intervenções clínicas que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos pacientes.





Abordagem personalizada valoriza particularidades dos pacientes



A clínica opta por um atendimento particular que permite uma abordagem mais personalizada e eficaz, garantindo que cada paciente receba o tratamento adequado às suas necessidades específicas. Com uma equipe altamente qualificada e experiente, a Clínica e Saúde se consolida como um ponto de referência em saúde na região.



O Dr. Ricardo Carpejani, além de sua vasta experiência clínica, já atuou por dez anos em várias Estratégias de Saúde da Família (ESFs) em Aquidauana e Anastácio, e atualmente é Diretor Técnico do Hospital Regional de Aquidauana. Este currículo robusto assegura que os tratamentos oferecidos na clínica são baseados nos protocolos mais atualizados e eficazes.



O grande diferencial da Clínica e Saúde é a combinação de uma equipe preparada com uma estrutura moderna e tratamentos inovadores, como a terapia de nutrição injetável e protocolos atualizados de emagrecimento. A clínica prioriza um serviço de qualidade que coloca a saúde e o bem-estar dos pacientes em primeiro lugar.



Com a reinauguração deste novo espaço, a Clínica e Saúde Dr. Ricardo Carpejani reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento médico e psicopedagógico em Aquidauana, proporcionando aos seus pacientes um ambiente acolhedor e tratamentos que realmente fazem a diferença.