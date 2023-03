Com mais de 13 mil cooperados, Sicoob Unique Br inaugura agências em Anastácio e Miranda

Sicoob Unique Br passa a atender Anastácio e Miranda, além de Aquidauana / Ronald Regis

A Sicoob Unique Br, ligada ao maior sistema cooperativo de crédito, possui mais de 13.500 cooperados e inaugurou agências em Anastácio e Miranda no último final de semana. Ambas se baseiam na excelência no trabalho com sucesso e resultado financeiro realizado pelas cooperativas que integram o Sistema da Sicoob.

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Unique Br, José Eduardo Silveira dos Santos, destacou ao O Pantaneiro, que a trajetória da cooperativa é de grande sucesso e que nesta semana a Sicoob Unique Br completa 30 anos de história. Ele afirma que o compromisso é de possibilitar que cada vez mais sul-mato-grossenses tenham acesso a soluções financeiras a preços diferenciados.

"Somos da Sicoob Unique Br, uma cooperativa que nasceu há 30 anos e estamos comemorando o aniversário. Estamos presentes em Campo Grande com seis agências, Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá, Rondonópolis-MT, Sinop-MT, Sorriso-MT e Lucas do Rio Verde-MT."

Anastácio e Miranda

O presidente pontua que diante do aniversário de 3 décadas, a Sicoob Unique Br, instalou as agências em Anastácio e Miranda e em breve irá em Bandeirantes.

As unidades contam com um amplo e confortável espaço físico. Foi desenvolvida pensando no bem-estar dos cooperados, visando atendimento ágil e suprindo as necessidades. As agências têm atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

A Sicoob Unique Br possui um bilhão em ativos, 168 colaboradores e 13.500 cooperados. E segundo o presidente José Eduardo Silveira Santos, a escolha de instalar as agências nas cidades da região é por acreditar no potencial de desenvolvimento das pessoas e do município.

Presidente do conselho de administração, José Eduardo Silveira Santos, destaca a função social da Sicoob Unique Br - Foto: Ronald Regis

"Estamos aqui porque acreditamos nas cidades e na região. Acreditamos no potencial e estamos aqui para executarmos os princípios cooperativistas. E tudo isso no sentido de trazer soluções a sociedade. Porque entre nós e você cooperado não temos fins lucrativos. Não estamos aqui para sugar o dinheiro da cidade, pelo contrário, através do trabalho que estamos fazendo, seja emprestando ou você aplicando o dinheiro conosco o trabalho gera resultados que serão revertidos em benefícios para a comunidade."

Ele cita que a grande diferença entre a Sicoob e as instituições privadas é a função social, pois, as cooperativas trazem benefícios a sociedade local, com dinheiro aplicado na região.

"Nós não levamos o dinheiro para a Europa ou para os Estados Unidos, o dinheiro fica aqui. Isso gera evidentemente resultados, convertidos em obras sociais e as sobras são investidas em novos postos de atendimentos em novas cidades. Com o resultado sendo seu e você decidindo para onde vai o dinheiro. Pois o cooperado, com um voto sendo mais humilde ou milionário, tem o mesmo direito e decide os caminhos."

Ao finalizar, o presidente José Eduardo Silveira Santos, disse que faz compras e busca sempre girar a economia na região.

"Tenho orgulho de Anastácio, tenho orgulho de Aquidauana, onde tenho uma propriedade. Amo muito as cidades co-irmãs e sempre busco fazer minhas compras aqui, girar a economia local. Estamos aqui para somar junto aos outros Sicoobs e juntos somos fortes e fazemos a diferença na comunidade."

Diretor Presidente do Sicoob, Gualberto Nogueira Leles afirmou ao O Pantaneiro que a Sicoob Unique Br é o futuro junto a outras cooperativas.

"Para nós é uma honra muito grande estar em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Estamos em franca expansão e crescimento. Hoje temos significado no mercado financeiro e queremos agradecer ao nosso cooperado e as pessoas que fizeram acontecer. Uma cooperativa não negocia papéis e nem dinheiro, se faz pelos interesses daqueles que estão numa mesma comunidade e querem se resguardar da grande massa que faz o sistema financeiro hoje."

Diretor Presidente do Sicoob, Gualberto Nogueira Leles, acredita que o cooperativismo é a solução do futuro. Foto: Ronald Regis

Ele afirma que o cooperativismo vem para mudar radicalmente a forma de fazer negócio, onde o fator de interesse é a pessoa e não o seu dividendo dentro da instituição financeira.

"Estamos agregando não só o sistema financeiro, porque o cooperativismo desde 1944 quando iniciou na Inglaterra está em todos os segmentos da atividade humana. Em MS, temos mais de 110 cooperativas em mais diversos ramos. É o futuro para a humanidade."

Onde estamos em Anastácio?

A Agência da Sicoob Unique Br em Anastácio está localizada na rua 27 de julho, Centro.

A história

Em 2 de maio de 2022, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil fez a migração para o sistema Sicoob, tornando-se Sicoob Unique Br. Foi um marco de inovação, crescimento e progresso para a cooperativa que expandiu a gama de produtos e serviços oferecidos aos cooperados. Atualmente, a cooperativa possui mais de 13.500 mil cooperados nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, totalizando 13 agências.

A Sicoob Unique Br segue os 7 princípios do cooperativismo:

1. Adesão livre e voluntária;

2. Gestão democrática;

3. Participação econômica;

4. Autonomia e independência;

5. Educação, formação e informação;

6. Intercooperação;

7. Interesse pela comunidade.

Sistema Sicoob

O Sicoob chegou à marca dos 7 milhões de cooperados em 2023, um número recorde entre os representantes do cooperativismo financeiro. Esse número representa um crescimento de 18% na base de cooperados com relação a janeiro de 2022, provando que as cooperativas do Sicoob se tornaram referência na divulgação do movimento cooperativista brasileiro. Destaca-se em seu crescimento na base de cooperados a chegada de 839 mil Pessoas Física (PF) e 209 mil de Pessoas Jurídica (PJ) no último ano.

O Sicoob atingiu seu primeiro milhão de cooperados em 2003. Esse número dobrou em 2011. Desde 2020, houve um crescimento exponencial na quantidade de cooperados: o número saltou de 4,5 milhões para 7 milhões.

O Sistema é formado por 348 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, administradora de títulos e valores mobiliários, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Inauguração do Sicoob em Anastácio - Foto: Ronald Regis

Entre os serviços prestados pelo Sicoob estão a conta-corrente, cartões de crédito e débito, crédito pessoal, imobiliário, rural e empresarial, previdência, consórcios, financiamentos, investimentos, seguros, entre outros.

Além do atendimento presencial, o Sicoob conta com um extenso arcabouço tecnológico, por meio do qual os 7 milhões de cooperados podem realizar suas transações financeiras com acessibilidade e segurança de ponta. O interessado em abrir uma conta, e se associar a uma das cooperativas Sicoob, pode se dirigir a um dos mais de 4 mil pontos de atendimentos distribuídos pelo país e usufruir também dos benefícios do cooperativismo pelo App Sicoob.

