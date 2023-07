Você pode realizar o sonho da casa própria com o Residencial Divina / Divulgação

Conheça o Residencial Divina e realize o sonho da casa própria. O mais novo empreendimento imobiliário em Aquidauana fica localizado na Rua João Pace, Vila Pinheiro.

Esse residencial exclusivo é composto por 10 casas incríveis, que oferecem uma infraestrutura completa para você e sua família.

As casas do Residencial Divina estão sendo vendidas com a vantagem de contar com subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. É uma oportunidade imperdível para realizar o sonho da casa própria com condições facilitadas.

Com um terreno espaçoso de 187 metros quadrados e uma área construída de 60 metros quadrados, essas casas oferecem um amplo espaço para você desfrutar de momentos especiais. Além disso, o Residencial Divina é cercado por áreas verdes, proporcionando um ambiente tranquilo e agradável para toda a família.

As casas possuem uma garagem que comporta até 2 veículos e uma fachada imponente, conferindo elegância e sofisticação ao empreendimento. Para garantir sua privacidade, as laterais das casas são muradas, proporcionando total tranquilidade para você e sua família.

Ao entrar nas casas, você encontrará uma espaçosa sala com uma cozinha americana, ideal para compartilhar momentos especiais com seus entes queridos. Além disso, há dois quartos, sendo um deles uma suíte com banheiro privativo. Imagine viver em um ambiente aconchegante e moderno, projetado especialmente para o seu conforto.

No quintal dos imóveis, há espaço de sobra para momentos de lazer em família e até mesmo a instalação de uma área gourmet. Aproveite ao máximo os dias ensolarados e desfrute de churrascos deliciosos em seu próprio espaço privativo.

As vendas do Residencial Divina já estão abertas e você pode adquirir sua casa ainda na planta. Com previsão de entrega em apenas 3 meses, você terá a oportunidade de personalizar sua nova casa de acordo com seu estilo e preferências.

Não perca tempo! Ligue agora para o número 67 99686-5625 e realize o sonho da casa própria no Residencial Divina. Aproveite essa oportunidade única de viver em um empreendimento de qualidade, com todas as comodidades e o conforto que você merece. Não deixe essa chance escapar. Venha fazer parte do Residencial Divina e garanta um futuro brilhante para sua família.

Veja o vídeo:





As obras estão a todo vapor. Confira imagens da construção na galeria.