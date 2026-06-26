Engenheiro enche carrinho e elogia promoções da Crazy Week

O engenheiro Frank Fael, morador de Dourados, encheu o carrinho com itens para toda a família / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

O segundo dia da Crazy Week do Shopping China, nesta sexta-feira (26), segue atraindo consumidores em busca das ofertas especiais que movimentam a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Entre os clientes que aproveitaram os descontos está o engenheiro Frank Fael, morador de Dourados, que não escondeu a satisfação após encher o carrinho de compras para toda a família.

Frequentador assíduo do centro comercial, ele afirmou que acompanha regularmente os preços e garantiu que as promoções da campanha são reais.

"Está sendo o máximo. A melhor coisa é morar perto. Nós moramos em Dourados, a cerca de 100 quilômetros, e a cada 15 dias estamos aqui, então, sabemos realmente quando tem promoção. Eu vou falar para vocês, realmente tem promoção", destacou.

Segundo Frank, os descontos permitiram adquirir produtos que estavam na lista de desejos da família há bastante tempo.

"O carrinho já está cheio. O Pedrinho queria uma bota fazia muito tempo e, agora, conseguiu. O Bentinho queria um tênis especial e está levando. Minha esposa também encontrou o tênis que queria, e eu aproveitei para comprar uma ferramenta da Stanley que estava procurando. Nota 10, recomendo demais", afirmou.

A aguardada Crazy Week começou na quinta-feira (25) e já registra intenso movimento de consumidores vindos de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros. A expectativa dos organizadores é receber milhares de visitantes até domingo (28).

Nos corredores das lojas, o fluxo continua elevado, especialmente nos setores de eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios, segmentos tradicionalmente mais procurados durante a campanha.

A Crazy Week oferece descontos de até 50% em produtos selecionados, atraindo consumidores que desejam renovar equipamentos eletrônicos, adquirir perfumes importados, antecipar presentes ou aproveitar condições especiais de compra.

Consolidado como um dos principais destinos de compras da fronteira, o Shopping China preparou uma estrutura especial para atender a demanda ampliada durante os quatro dias de promoção. Além do comércio, a campanha também impulsiona o turismo de compras na região, beneficiando hotéis, restaurantes e outros segmentos econômicos locais.

A programação segue até domingo (28), período em que o movimento costuma ser ainda maior.

Serviço

Crazy Week – Shopping China

• Período: de 25 a 28 de junho;

• Local: Pedro Juan Caballero (Paraguai);

• Descontos de até 50% em produtos selecionados;

• Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda e acessórios.

Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro