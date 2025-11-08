Acessibilidade

08 de Novembro de 2025 • 11:59

Informe Publicitário

Conveniência da Praça resgata memória afetiva e se moderniza no coração de Aquidauana

O estabelecimento funcionará de segunda a quinta-feira e aos domingos, das 9h à meia-noite, sem fechar para almoço

Da redação

Publicado em 08/11/2025 às 09:15

Atualizado em 08/11/2025 às 09:37

Com o slogan "O ponto de encontro da sua família está de volta", a Conveniência da Praça se propõe a ser mais que um estabelecimento comercial, mas um espaço de reencontro / Leandro Lino (O Pantaneiro)

Um marco do comércio local renasce com modernidade e afetividade. Foi inaugurada na sexta-feira, dia 7, a Conveniência da Praça, no mesmo local onde, há 41 anos, o senhor José da Macedo deu início à trajetória do que se tornaria o Grupo Macedo de Alimentos, conglomerado que hoje inclui o Portal Atacado e o Supermercado Princesa. O empreendimento, localizado em ponto estratégico no centro da cidade, representa não apenas uma nova opção de compras, mas um resgate das origens e um reencontro com a história familiar.


Murilo Regis da Macedo, responsável pela nova iniciativa, destacou a emoção de retornar às raízes. “É muito gratificante e especial este momento, porque foi aqui que a história começou. Dar valor às nossas origens é fundamental para valorizar tudo que conquistamos”, afirmou durante a inauguração. A proposta da Conveniência da Praça combina a nostalgia do antigo ponto de encontro da comunidade com um conceito moderno e amplo horário de funcionamento.


O estabelecimento funcionará de segunda a quinta-feira e aos domingos, das 9h à meia-noite, sem fechar para almoço. Nas sextas, sábados e datas especiais, o horário se estenderá até as 2h da manhã. O mix de produtos inclui bebidas, alimentos, frios, artigos para churrasco, pescaria e itens de necessidade imediata, posicionando-se como solução prática para esquecimentos de última hora ou complementos do dia a dia.


A localização privilegiada, na entrada e saída da cidade, também visa atender ao fluxo turístico crescente na região. “Aquidauana hoje recebe pessoas de todo o Brasil. O ecoturismo está em pleno desenvolvimento, e o comércio é reflexo da demanda da população”, observou Murilo, reforçando que o novo negócio surge para suprir uma carência sentida nos últimos dois anos, período em que o ponto permaneceu fechado.


Com o slogan “O ponto de encontro da sua família está de volta”, a Conveniência da Praça se propõe a ser mais que um estabelecimento comercial, mas um espaço de reencontro, praticidade e valorização da memória afetiva da comunidade – agora com atendimento estendido, diversidade de produtos e a tradição de uma família que há quatro décadas faz história no comércio aquidauanense.

