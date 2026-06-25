Crazy Week começa com centenas de consumidores no Shopping China

Movimento intenso desde as primeiras horas da manhã / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

A aguardada Crazy Week do Shopping China começou nesta quinta-feira (25) e já está movimentando intensamente a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Logo nas primeiras horas da manhã, o complexo comercial registrou grande fluxo de consumidores em busca das ofertas especiais anunciadas para a campanha, considerada uma das maiores ações promocionais do comércio paraguaio.

A expectativa dos organizadores é receber milhares de visitantes até domingo (28), período em que clientes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros costumam aproveitar a oportunidade para realizar compras com descontos expressivos.

Nos corredores das lojas, o movimento já era intenso desde a abertura. Consumidores disputavam ofertas em setores como eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios, áreas tradicionalmente mais procuradas durante a campanha.

A Crazy Week oferece descontos de até 50% em produtos selecionados, atraindo quem deseja renovar equipamentos eletrônicos, adquirir perfumes importados, antecipar presentes ou simplesmente aproveitar condições diferenciadas de compra.

Consolidado como o principal destino de compras da fronteira, o Shopping China preparou uma estrutura especial para atender a demanda ampliada durante os quatro dias de promoção. A ação também impulsiona o turismo de compras na região, beneficiando hotéis, restaurantes e demais segmentos ligados ao comércio local.

A campanha segue até domingo (28), e a expectativa é de que o movimento aumente ainda mais nos próximos dias, especialmente durante o fim de semana, quando, tradicionalmente, ocorre o maior fluxo de visitantes.

Serviço

Crazy Week – Shopping China

Período: de 25 a 28 de junho;

Local: Pedro Juan Caballero (Paraguai);

Descontos de até 50% em produtos selecionados;

Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda e acessórios.

Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro