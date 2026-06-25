Crazy Week começa com centenas de consumidores no Shopping China

Campanha promocional teve início nesta quinta-feira com corredores movimentados e expectativa de milhares de visitantes até domingo
Movimento intenso desde as primeiras horas da manhã / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro
A aguardada Crazy Week do Shopping China começou nesta quinta-feira (25) e já está movimentando intensamente a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Logo nas primeiras horas da manhã, o complexo comercial registrou grande fluxo de consumidores em busca das ofertas especiais anunciadas para a campanha, considerada uma das maiores ações promocionais do comércio paraguaio.
A expectativa dos organizadores é receber milhares de visitantes até domingo (28), período em que clientes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros costumam aproveitar a oportunidade para realizar compras com descontos expressivos.
Nos corredores das lojas, o movimento já era intenso desde a abertura. Consumidores disputavam ofertas em setores como eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios, áreas tradicionalmente mais procuradas durante a campanha.
A Crazy Week oferece descontos de até 50% em produtos selecionados, atraindo quem deseja renovar equipamentos eletrônicos, adquirir perfumes importados, antecipar presentes ou simplesmente aproveitar condições diferenciadas de compra.
Consolidado como o principal destino de compras da fronteira, o Shopping China preparou uma estrutura especial para atender a demanda ampliada durante os quatro dias de promoção. A ação também impulsiona o turismo de compras na região, beneficiando hotéis, restaurantes e demais segmentos ligados ao comércio local.
A campanha segue até domingo (28), e a expectativa é de que o movimento aumente ainda mais nos próximos dias, especialmente durante o fim de semana, quando, tradicionalmente, ocorre o maior fluxo de visitantes.
Crazy Week – Shopping China
Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro
GALERIA DE FOTO
Luto
Filha do deputado estadual Londres Machado, ela construiu trajetória marcada pela atuação em defesa da participação feminina na política sul-mato-grossense
Colisão com carro
Homem recebeu atendimento pré-hospitalar do Samu e foi transferido por conta de lesão na região torácica da coluna
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS