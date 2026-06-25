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Crazy Week começa com centenas de consumidores no Shopping China

Campanha promocional teve início nesta quinta-feira com corredores movimentados e expectativa de milhares de visitantes até domingo

O Pantaneiro

Publicado em 25/06/2026 às 10:11

Atualizado em 25/06/2026 às 10:17

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Movimento intenso desde as primeiras horas da manhã / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

A aguardada Crazy Week do Shopping China começou nesta quinta-feira (25) e já está movimentando intensamente a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Logo nas primeiras horas da manhã, o complexo comercial registrou grande fluxo de consumidores em busca das ofertas especiais anunciadas para a campanha, considerada uma das maiores ações promocionais do comércio paraguaio.

Crazy Week do Shopping China fotos desta quinta feira2

A expectativa dos organizadores é receber milhares de visitantes até domingo (28), período em que clientes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros costumam aproveitar a oportunidade para realizar compras com descontos expressivos.

Nos corredores das lojas, o movimento já era intenso desde a abertura. Consumidores disputavam ofertas em setores como eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios, áreas tradicionalmente mais procuradas durante a campanha.

Crazy Week do Shopping China fotos do movimento

A Crazy Week oferece descontos de até 50% em produtos selecionados, atraindo quem deseja renovar equipamentos eletrônicos, adquirir perfumes importados, antecipar presentes ou simplesmente aproveitar condições diferenciadas de compra.

Consolidado como o principal destino de compras da fronteira, o Shopping China preparou uma estrutura especial para atender a demanda ampliada durante os quatro dias de promoção. A ação também impulsiona o turismo de compras na região, beneficiando hotéis, restaurantes e demais segmentos ligados ao comércio local.

Crazy Week do Shopping China fotos do movimento3

A campanha segue até domingo (28), e a expectativa é de que o movimento aumente ainda mais nos próximos dias, especialmente durante o fim de semana, quando, tradicionalmente, ocorre o maior fluxo de visitantes.

Crazy Week do Shopping China fotos do movimento5

Serviço

Crazy Week – Shopping China

  • Período: de 25 a 28 de junho;
  • Local: Pedro Juan Caballero (Paraguai);
  • Descontos de até 50% em produtos selecionados;
  • Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda e acessórios.

Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

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