Crazy Week continua e deve lotar Shopping China neste fim de semana

Shopping China tem movimentação intensa desde a abertura da promoção / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

A Crazy Week do Shopping China entra no fim de semana com expectativa de receber um público ainda maior. Após um início marcado por corredores movimentados, filas nos caixas e consumidores aproveitando as ofertas, a tendência é de que os dois últimos dias concentrem o maior fluxo de visitantes da campanha promocional, que segue até este domingo (28).

A equipe de reportagem de O Pantaneiro esteve no Shopping China e acompanhou de perto a intensa movimentação registrada desde a abertura da promoção. Durante a visita, foi possível observar longas filas na entrada do centro comercial, carrinhos repletos de mercadorias e lojas bastante movimentadas, principalmente nos setores de eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios.

Entre os consumidores mais animados estava o engenheiro Frank Fael, morador de Dourados, que não escondeu a satisfação após aproveitar os descontos para fazer compras para toda a família. Frequentador assíduo do Shopping China, ele afirmou que acompanha regularmente os preços e garantiu que as promoções da Crazy Week são verdadeiras.

"Está sendo o máximo. A melhor coisa é morar perto. Nós moramos em Dourados, a cerca de 100 quilômetros, e a cada 15 dias estamos aqui, então, sabemos realmente quando tem promoção. Eu vou falar para vocês, realmente tem promoção", destacou.

Frank contou que os descontos permitiram levar para casa produtos que estavam sendo aguardados há bastante tempo.

"O carrinho já está cheio. O Pedrinho queria uma bota fazia muito tempo e, agora, conseguiu. O Bentinho queria um tênis especial e está levando. Minha esposa também encontrou o tênis que queria, e eu aproveitei para comprar uma ferramenta da Stanley que estava procurando. Nota 10, recomendo demais", afirmou.

A Crazy Week oferece descontos de até 50% em produtos selecionados, oportunidade que atrai consumidores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também de outros estados brasileiros. A campanha é considerada uma das mais aguardadas do calendário do Shopping China, reunindo milhares de visitantes em busca de preços especiais.

Além das promoções, o evento fortalece o turismo de compras na região de fronteira, movimentando hotéis, restaurantes e outros segmentos da economia local. Com o objetivo de melhor atender a alta demanda, o Shopping China preparou uma estrutura especial, garantindo mais conforto e agilidade aos clientes durante os quatro dias de campanha.

Com o fim de semana, a expectativa é de corredores ainda mais cheios e um aumento significativo no número de visitantes, consolidando mais uma edição de sucesso da Crazy Week e reafirmando o Shopping China como principal destino de compras da fronteira. A cobertura do evento, com fotos e vídeos, pode ser acompanhada no site e nas redes sociais de O Pantaneiro.

Serviço

Crazy Week – Shopping China

• Período: de 25 a 28 de junho;

• Local: Pedro Juan Caballero (Paraguai);

• Descontos de até 50% em produtos selecionados;

• Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda e acessórios.

Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro