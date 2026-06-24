Bastante aguardada, Crazy Week do Shopping China começa nesta quinta

Campanha promocional se estende até domingo, reunindo ofertas imperdíveis em diversos setores para quem busca economia
Serão quatro dias de campanha com ofertas de até 50% em itens selecionados / Divulgação
Quem planeja ir às compras na fronteira ganha um excelente motivo para pegar a estrada nos próximos dias. Começa nesta quinta-feira (25) a tradicional "Crazy Week" do Shopping China, complexo comercial paraguaio localizado em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. A mega ação se estende até domingo (28), prometendo movimentar a região com reduções expressivas de preços em centenas de mercadorias importadas.
Durante os quatro dias de evento, os clientes que visitarem a loja terão a oportunidade de adquirir itens selecionados pela metade do preço original. O abatimento de até 50% contempla departamentos bastantes cobiçados pelos consumidores, como os de tecnologia e eletrônicos, perfumaria fina, cosméticos de marcas consagradas, bebidas exclusivas, além de vestuário e acessórios de moda.
Consolidado como o principal ponto de parada de turistas e compradores na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o Shopping China estruturou uma operação especial para acolher o grande fluxo de visitantes esperado para o período. A iniciativa surge como o momento ideal para antecipar presentes, renovar os dispositivos eletrônicos da casa, reabastecer a adega ou garantir aquela fragrância favorita com condições altamente vantajosas.
A grande variedade de produtos e a promessa de real economia atraem anualmente milhares de pessoas de diferentes cidades, consolidando a campanha como uma das mais aguardadas do calendário de varejo da fronteira.
Serviço
Crazy Week – Shopping China
- Data: de 25 a 28 de junho
- Local: Shopping China – Pedro Juan Caballero (Paraguai)
- Descontos de até 50% em produtos selecionados
️- Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda, acessórios e muito mais.
Não perca a oportunidade de aproveitar quatro dias de ofertas especiais e fazer excelentes negócios durante a Crazy Week.
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