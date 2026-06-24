Bastante aguardada, Crazy Week do Shopping China começa nesta quinta

Serão quatro dias de campanha com ofertas de até 50% em itens selecionados / Divulgação

Quem planeja ir às compras na fronteira ganha um excelente motivo para pegar a estrada nos próximos dias. Começa nesta quinta-feira (25) a tradicional "Crazy Week" do Shopping China, complexo comercial paraguaio localizado em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. A mega ação se estende até domingo (28), prometendo movimentar a região com reduções expressivas de preços em centenas de mercadorias importadas.

Durante os quatro dias de evento, os clientes que visitarem a loja terão a oportunidade de adquirir itens selecionados pela metade do preço original. O abatimento de até 50% contempla departamentos bastantes cobiçados pelos consumidores, como os de tecnologia e eletrônicos, perfumaria fina, cosméticos de marcas consagradas, bebidas exclusivas, além de vestuário e acessórios de moda.

Consolidado como o principal ponto de parada de turistas e compradores na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o Shopping China estruturou uma operação especial para acolher o grande fluxo de visitantes esperado para o período. A iniciativa surge como o momento ideal para antecipar presentes, renovar os dispositivos eletrônicos da casa, reabastecer a adega ou garantir aquela fragrância favorita com condições altamente vantajosas.

A grande variedade de produtos e a promessa de real economia atraem anualmente milhares de pessoas de diferentes cidades, consolidando a campanha como uma das mais aguardadas do calendário de varejo da fronteira.

Serviço

Crazy Week – Shopping China

- Data: de 25 a 28 de junho

- Local: Shopping China – Pedro Juan Caballero (Paraguai)

- Descontos de até 50% em produtos selecionados

️- Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda, acessórios e muito mais.

Não perca a oportunidade de aproveitar quatro dias de ofertas especiais e fazer excelentes negócios durante a Crazy Week.