Crazy Week termina com grande festa e Shopping China lotado

Encerramento da campanha foi marcado por um clima de celebração / Lise Jones/O Pantaneiro

A primeira edição da Crazy Week foi encerrada neste domingo (28) e já se consolidou como um grande sucesso no Shopping China, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Durante quatro dias de campanha, milhares de consumidores aproveitaram descontos de até 50% em produtos selecionados e movimentaram intensamente os corredores do maior centro de compras da fronteira.

A equipe de reportagem de O Pantaneiro acompanhou de perto toda a programação e registrou, desde o primeiro dia, o grande fluxo de visitantes, filas na entrada, carrinhos repletos de mercadorias e consumidores em busca das melhores ofertas em setores como eletrônicos, tecnologia, perfumaria, cosméticos, bebidas, vestuário e acessórios.

O encerramento da campanha foi marcado por um clima de celebração. Apresentações culturais encantaram o público, colaboradores participaram de uma grande confraternização, e o Shopping China agradeceu aos milhares de clientes que prestigiaram a primeira edição da Crazy Week, considerada um marco no calendário promocional da empresa.

Um dos grandes atrativos da campanha foram as promoções/relâmpago, que ofereceram descontos especiais por tempo limitado e despertaram ainda mais o interesse dos consumidores ao longo dos quatro dias de evento.

Além de beneficiar quem buscava economia, a Crazy Week também impulsionou o turismo de compras na região de fronteira com Ponta Porã, atraindo visitantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local.

Com estrutura reforçada para atender a alta demanda, o Shopping China proporcionou mais conforto, segurança e agilidade durante toda a campanha, contribuindo para o sucesso da iniciativa.

Ao final do evento, a direção do Shopping China confirmou que a promoção já tem novo destino. Entre os dias 07 e 09 de agosto, a campanha será realizada na unidade de Saltos del Guairá, levando novamente descontos imperdíveis e uma programação especial aos consumidores.



