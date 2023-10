Cruzeiro Pantanal da Joicetur garante promoção imperdível para sul-mato-grossense

Cruzeiro Pantanal oferece pacotes especiais para os sul-mato-grossenses / Divulgação

O Cruzeiro Pantanal no Rio Paraguai, em Corumbá oferece dias de aventura, muita cultura e o melhor do ecoturismo do Mato Grosso do Sul.



Sul-Mato-Grossenses, essa é a oportunidade que vocês esperavam! Preparem-se para viver quatro dias de pura aventura e conforto no Pantanal de Corumbá com o Cruzeiro Pantanal da Joicetur.

O Que Espera por Você? Roteiro Água pelo Rio Paraguai: descubra uma das regiões mais espetaculares do Brasil, o Pantanal de Corumbá, Mato Grosso do Sul.

Navegação na Serra do Amolar: explore o Pantanal pelos seus caminhos inundados e veja através dos olhos de um Pantaneiro verdadeiro.

Passeios e Safaris Fluviais: viva a majestosa Serra do Amolar, entre no Parque Nacional do Pantanal e descubra inscrições rupestres no Morro do Cara-cará.

Cruzeiro Pantanal oferece focagem noturna de jacarés, safári fotográfico e banho de rio em meio à natureza exuberante - Foto: Rhobson Lima

Conheça as Comunidades Ribeirinhas: encante-se com a hospitalidade das comunidades ribeirinhas do Rio Paraguai.

Banho de Rio: revigore-se nas águas cristalinas deste santuário ecológico.

E o melhor de tudo: sistema All Inclusive que garante uma alimentação com cardápio fantástico e bebidas para você aproveitar ao máximo!

Cruzeiro Pantanal oferece visita à Serra do Amolar e Morro do Cara-cará - Foto: Rhobson Lima

Poucas Vagas Disponíveis! Quanto mais rápido você fechar o pacote, mais chances de vivenciar essa experiência única. Não deixe essa oportunidade escapar! Entre em contato com a Joicetur agora e garanta sua cabine nessa viagem inesquecível. Essa oportunidade é para 20 a 24 de novembro.

Cruzeiro Pantanal traz o melhor conforto para sua família - Foto: Divulgação

Para quem deseja se organizar: A temporada de ecoturismo vai sempre de novembro a janeiro com dois roteiros diferentes, ambos têm a duração total de 5 dias e 4 noites cada com 3 noites a bordo das confortáveis embarcações. A Joicetur trabalha com sistema All Inclusive, ou seja, todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, translados locais, passeios e equipamentos já estão inclusos no pacote.

Descubra o paraíso natural a bordo do Cruzeiro Pantanal - Foto: Rhobson Lima

A natureza exuberante do Pantanal está esperando por você.

Contato: 67 3232 4048 /67 99912 0265 e 67 99900-0265.

Nos siga nas redes sociais pelo @cruzeiropantanal e pelo @joicetur.

Encontre a Joice Tur

Viva o Pantanal como nunca antes e crie memórias incríveis! Reserve agora!

