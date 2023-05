Cruzeiro fluvial All Inclusive tem aventuras, cultura e o melhor do ecoturismo no Pantanal

Cruzeiro Pantanal oferece o melhor do ecoturismo no Pantanal com All Inclusive / O Pantaneiro

O Cruzeiro Pantanal no Rio Paraguai, em Corumbá oferece dias de aventura, muita cultura e o melhor do ecoturismo do Mato Grosso do Sul. A temporada 2023/2024 está aberta com um incrível cruzeiro All Inclusive em datas para você curtir com a família, conviver com a natureza, fazer passeios, caminhadas, passear de bote, andar a cavalo e fazer safáris na maior planície alagada do planeta.

Os pacotes promocionais para navegar nas águas doces do Pantanal podem ser adquiridos com saídas direto de Corumbá e para os turistas de todo o Brasil com voos pela linha Azul em um preço espetacular (clique aqui para ver).

Cruzeiro Pantanal oferece visita à Serra do Amolar e Morro do Cara-cará - Foto: Rhobson Lima

O Cruzeiro tem duração de 5 dias e 4 noites em uma das regiões mais cênicas do território brasileiro, o Pantanal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul te espera!

Aproveite a Piracema

A Piracema é um fenômeno natural muito importante para a reprodução dos peixes que ocorre com diversas espécies ao redor do mundo. O período da piracema ou período de defeso se inicia a partir do dia 1° de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte.

Nesses meses a peca esportiva é proibida e o ideal é guardar o equipamento de pesca, mas sem abandonar as águas dos rios. A sugestão é navegar por seu leito, admirando tudo que muitas vezes, não dá para fazer na temporada de pesca, quando o lazer está voltado para o esporte, que é muito praticado no Estado do MS.

Uma possibilidade muito boa para essa temporada da piracema, é fazer um inesquecível Cruzeiro, pelas águas do rio Paraguai. Sim, um Cruzeiro para desbravar os encantos que o leito do rio, que fica na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tem a oferecer ao visitante.

Uma experiência exclusiva para explorar o coração da América do Sul e conhecer toda a região de camarote - Foto: Divulgação

Vai de camarote!

O Cruzeiro Pantanal te proporciona conhecer toda a região de camarote! No coração da América do Sul, o Pantanal se estende por mais de 250 mil km² e reúne características de diversos outros biomas brasileiros como cerrado, caatinga, mata atlântica e floresta amazônica. Declarado Patrimônio Nacional, pela Constituição de 1988, e Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera, pelas Nações Unidas, em 2000 o Pantanal está te esperando de braços abertos.

Cruzeiro Pantanal oferece focagem noturna de jacarés, safári fotográfico e banho de rio em meio à natureza exuberante - Foto: Rhobson Lima

A empresária Joice Carla Santana Marques, dona da Joice Tur comanda uma frota de barco-hotel e destaca que o Cruzeiro Pantanal é realizado em todas as embarcações. O barco hotel oferece camarotes superconfortáveis, com toda estrutura necessária para os hóspedes relaxarem com segurança, conforto, comodidade e diversão.

Descubra o paraíso natural a bordo do Cruzeiro Pantanal - Foto: Rhobson Lima

Ao embarcar no Cruzeiro Pantanal você e sua família vão aproveitar uma estadia única com a mais encantadora fauna e flora, além do nascer e pôr do sol, que formam a magia do passeio fluvial. O Pantanal é paraíso natural, onde existem mais de 650 espécies de aves, 80 espécies de mamíferos e 263 tipos de peixes.

All Inclusive

O Cruzeiro Pantanal é All Inclusive e oferece em suas diárias todas as refeições a bordo. Você vai ter um buffet sensacional no café da manhã, almoço e jantar com comidas pantaneiras típicas, saladas e sobremesas. Além disso, o Cruzeiro Pantanal tem uma vasta coleção de bebidas como cerveja, drinks, destilados, vinhos, sucos, refrigerantes e águas, tudo isso com consumação livre.

Desfrute de um banquete inesquecível no Cruzeiro Pantanal - Foto: Rhobson Lima

Passeios do Cruzeiro Pantanal

No passeio, os turistas sempre são acompanhados por um guia e todos os equipamentos das atividades são fornecidos aos hóspedes.

Os hóspedes terão experiências incríveis na cidade de Corumbá que oferece diversas atividades culturais, como teatro, apresentações, bares e restaurantes.

Durante o Cruzeiro Pantanal, o cliente poderá fazer focagem noturna de jacarés, veículo para safári fotográfico, cavalgadas, trilhas e passeios de barco pelas águas do rio Paraguai e Paraguai mirim. Além da maravilhosa e energizante experiência de um banho de rio em meio a esse patrimônio natural da humanidade.

Observação do pôr-do-sol na Lagoa do Castelo - Foto: Rhobson Lima

Entre os roteiros disponíveis também tem visitas à Serra do Amolar com passeios no Parque Nacional do Pantanal e no Morro do Cara-cará para conhecer as inscrições rupestres deixadas pelos primeiros povos do Pantanal.

Estamos te esperando!

