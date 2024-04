Damasceno partiu, mas deixou legado para família tocar Moto Peças JR

Raimundo Damasceno: O Legado Continua através da Moto Peças JR / Ronald Regis / O Pantaneiro

Destaque no mercado de peças nas cidades, a empresa começou com Raimundo, mas era especializada em peças e serviços gerais para motos.

Entretanto, com o atendimento profissional e carinhoso de Damasceno, a empresa se expandiu com amor e aprendizado. Quem o conheceu sabe o tanto que Raimundo se dedicava para honrar o seu nome e a nossa família, trabalhador e um exemplo de homem, deixou vários ensinamentos preciosos para os filhos, onde somos extremamente gratos.

A Família de Raimundo Damasceno mantém viva a Moto Peças JR - Foto: Rhobson Lima

Agora, a JR atende em um novo endereço, na Rua Oscar Trindade de Barros, número 1535 bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.



Moto Peças JR: Honrando a memória e o legado de Raimundo Damasceno - Rhobson Lima



Encontre a nova sede da Moto Peças JR:





