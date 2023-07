Descubra a verdadeira essência do churrasco pantaneiro com a Churrascaria Boi Nobre / Ronald Regis

Descubra a verdadeira essência do churrasco pantaneiro em Aquidauana-MS! A cidade está prestes a ganhar uma nova opção gastronômica empolgante: a Churrascaria Boi Nobre. Você vai vivenciar uma experiência única e inesquecível, pois a festa de inauguração acontece no próximo domingo, dia 30 de julho, a partir das 10 horas, no restaurante localizado na rua Pandiá Calógeras, 345 (antiga Igreja Aliançados).

A Churrascaria Boi Nobre traz para Aquidauana e região o melhor do churrasco tradicional, com um rodízio que servirá 13 tipos de cortes suculentos e saborosos, além de um self-service repleto de iguarias da culinária regional. O espaço amplo e arejado estará à sua disposição para atender toda a sua família, proporcionando momentos deliciosos e marcantes.

Equipe Boi Nobre

Nossa equipe de profissionais está pronta para lhe oferecer um atendimento impecável. Nossos churrasqueiros habilidosos dominam a arte do fogo, cuidando minuciosamente de cada etapa do preparo para garantir que a carne alcance o ponto perfeito de suculência e sabor. Aqui, você terá a chance de se deliciar com sabores únicos e irresistíveis, em pratos especiais acompanhados dos melhores temperos.

Buffet delicioso!

Além disso, a Churrascaria Boi Nobre orgulha-se de oferecer um buffet preparado com amor e dedicação. Nossos ingredientes são frescos e criteriosamente selecionados, gerados em sabores que certamente encantarão o seu paladar.

Corte Nobre

O grande diferencial da Churrascaria Boi Nobre está em nossa cuidadosa seleção de cortes e, é claro, em nosso tempero secreto, que realça o sabor de cada pedaço suculento, tornando a sua experiência gastronômica verdadeiramente excepcional.

Venha para a Churrascaria Boi Nobre

Portanto, convidamos você a se preparar para uma jornada gastronômica inigualável, repleta de sabores marcantes e momentos inesquecíveis. Venha nos prestigiar na inauguração no dia 30 de julho, a partir das 10 horas, e desfrutar da verdadeira experiência do churrasco pantaneiro na Churrascaria Boi Nobre em Aquidauana-MS. Sua presença é muito especial para nós!

Estamos localizados na rua Pandiá Calógeras, 345 (antiga Igreja Aliançados).