DG Carnes e Linguiças é reinaugurada em Aquidauana com sabor de sucesso e delícias imperdíveis

DG Carnes e Linguiças oferece sabor e qualidade / Divulgação

A DG Carnes e Linguiças Nobres realiza sua festa de reinauguração com sabor de sucesso e delícias imperdíveis! Com carnes nobres, cortes diferenciados e linguiças artesanais a DG recebe os clientes nesta sexta-feira, dia 12 de maio, às 17 horas na Rua Estevão Alves Corrêa, 1127, sala A, em Aquidauana.

A festa terá degustação de carnes e linguiças de alta qualidade.

A DG Carnes e Linguiças tem fabricação e venda de carnes oreadas, linguiças caseiras e hambúrguer artesanal.

O empreendedor Denis Gamarra explicou ao O Pantaneiro que trabalha somente com produtos de excelente qualidade e sabor. Tudo isso para que a experiência do cliente seja inesquecível.

Produtos da DG Carnes e Linguiças

Cortes sensacionais para seu churrasco estão na DG Carnes e Linguiças Nobres. Você encontrará picanha, capa de coxão mole, capa de contra filé, pranchão da alcatra, ponta de costela, granito, maminha, costela desossada, bife de chourizo, T-Bone, ancho e muito mais.

As linguiças artesanais são de dar água na boca. Há variações em 12 tipos e você pode escolher entre: a tradicional, linguiça apimentada, linguiça com toucinho, linguiça de costela, linguiça com bacon e azeitona, linguiça com queijo coalho e linguiça de costela, linguiça com rúcula e tomate seco.

DG Carnes e Linguiças Nobres em Aquidauana com atendimento presencial e por encomendas - Foto: Divulgação

Também tem tudo o que você precisa para o dia a dia com carnes in natura em diversos cortes e tipo, além de hambúrgueres artesanais e kaftas variadas.

Tudo o que você precisa está na DG Carnes e Linguiças Nobres.

História

Denis Gamarra conta que iniciou os trabalhos com a DG há muitos anos. Ele já tinha gosto em produzir linguiças para amigos e parentes e chegou a trabalhar em um dos açougues de Aquidauana.

Porém, o talento em produzir as carnes e misturar sabores logo chamou a atenção da família e dos amigos que passaram a incentivá-lo a abrir o próprio negócio.

“Meus maiores incentivadores além de Deus, foram um grande amigo, o finado Antônio Carlos que, incansavelmente, sempre me falava sobre montar meu negócio, e meus filhos Leonardo, Mateus e a Sophia, minha filha do coração, que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado. E a Sônia, mãe dos meus filhos, me deu um incentivo a mais fazendo a logo da DG em 2020. Aí eu fui fazendo as encomendas e vendendo para os amigos só. Eu sempre fui incentivado pelos familiares, filhos e parentes, mas tinha um pouco de receio em arriscar. Então, eu fazia as carnes por encomenda, mas continuava trabalhando no escritório da família. O escritório de contabilidade sudoeste. Os meus pais foram primordiais”

DG Carnes e Linguiças tem fabricação e venda de carnes oreadas, linguiças caseiras e hambúrguer artesanal - Foto: Divulgação

Gamarra explica que despertou para dar início ao sonho ao início de 2021, quando abriu o primeiro açougue ainda na cidade de Anastácio, onde trabalhava com divulgação nas redes sociais e encomendas.

“Em fevereiro, tomei a decisão de reformar um cômodo na minha casa em Anastácio e começar a DG Carnes e Linguiças. Nós entramos com documentação para tirar o selo da vigilância sanitária. E abrimos em no mês de março. A luta foi grande, às vezes eu ficava meio desacreditado. Fiz a primeira compra de 10 quilos de carne e iniciei. A partir daí aumentamos as compras e fomos crescendo.”

Ele afirma que etiquetas novas, mesas de inox e maquinários para a DG Carnes e Linguiças foram comprados para atender a clientela que triplicou com o passar dos meses.

“Fomos estudando, fazendo cursos, investindo em maquinários. Começamos com facas em cabos de madeira, tábuas de carne de madeira e hoje temos uma mini-indústria.”

O empresário investiu em divulgação na internet, insistiu em revendas por vários comércios em cidades vizinhas e, hoje, faz entregas para Bonito, Campo Grande, Aquidauana e região.

Tudo o que você precisa está na DG Carnes e Linguiças Nobres - Foto: Divulgação

Vitorioso com o negócio próspero, Denis Gamarra reinaugura a DG Carnes e Linguiças Nobres em Aquidauana com atendimento presencial e por encomendas. Ele agradece a todos os familiares e amigos envolvidos nessa trajetória.

“Estamos com propósito positivo. Temos fé em Deus de que tudo vai dar certo. Nós nos dedicamos e investimos. Nossos preços são os comerciais e atendemos toda a clientela de Anastácio e Aquidauana. Agradeço a todos de coração, em especial a minha família, meu pai Douglas Silva, minha mãe Cândida Gamarra, minha irmã Naise Gamarra e meu cunhado Jhonatan. Sem eles, não teria essa conquista.”

Onde estamos localizados?

A DG Carnes e Linguiças Nobres está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1127, sala A, em Aquidauana.

Converse com a gente via WhatsApp clicando no contato 67 99983-9211 .