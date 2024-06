Dia da Alegria terá gincanas e Busão da Alegria de graça em Aquidauana!

Moradores de Aquidauana terão um dia memorável no próximo sábado (8), na praça dos Universitários, a partir das 13h com o Dia da Alegria, ação de graça com pipoca, algodão doce, brinquedos e até o Busão da Alegria. O evento é promovido pela Fibra Plus Telecom.

Crianças, adolescentes e adultos podem participar do evento que terá gincana, pipoca, algodão doce, pula-pula, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

O Busão da Alegria tem personagens como Super Mario, Fofão, entre outros e as crianças poderão dar uma volta com todos eles pela cidade até Anastácio.

A Fibra Plus Telecom realiza o Dia da Alegria com o objetivo de promover um dia realmente de alegria para a cidade, para as crianças e deve chegar a todas as cidades de Mato Grosso do Sul.

O primeiro evento foi realizado em Dois Irmãos do Buriti e foi um grande sucesso.

Os ingressos devem ser retirados por pessoas maiores de 18 anos. Para mais informações e retirada de ingressos antecipados, basta procurar a Fibra Plus de Aquidauana, na Rua Teodoro Rondon, 505.

É importante ressaltar que o evento é gratuito e promovido pela Fibra Plus Telecom que acredita e investe na cidade de Aquidauana e Anastácio.