Dias Energia Solar chega em Aquidauana e região! Deixe que o sol pague sua conta

A Dias Energia Solar oferece uma série de vantagens / Arquivo Pessoal

A Dias Energia Solar é uma empresa qualificada e especializada em instalação de sistemas fotovoltaicos e projetos elétricos. A empresa localizada em Campo Grande expandiu o atendimento e chega em Aquidauana e região com promoções de Páscoa.

Instalar energia solar em casas, construções, empreendimentos e fazendas é um grande acerto, já que o sol irá pagar a conta de energia elétrica.

O empresário aquidauanense Wellington M. Seizer explicou ao O Pantaneiro que a Dias Energia Solar utiliza as melhores tecnologias do mercado fotovoltaico para atender todos os clientes, seja com projetos residenciais ou comerciais.

Para as fazendas, chácaras e sítios da região pantaneira a instalação de energia solar é uma super vantagem!

Se você está pensando em energia limpa e sustentável, a Dias Solar Energia atende a todas as necessidades.

A empresa trabalha com sistemas On- Gride com inversores convencionais e micro inversores, e sistemas Off-Grid, com baterias, para áreas rurais ou até mesmo motorhomes.

Vantagens

A Dias Energia Solar oferece suporte técnico especializado para realizar os projetos, oferece os melhores produtos do mercado além de ter equipe especializada que encontrará o melhor sistema para cada cliente, com atendimento personalizado.

Qual é o benefício da energia solar?

Só o fato de você economizar muito e até ter a conta de energia elétrica praticamente zerada já é um grande custo benefício, mas a Dias Energia Solar vai muito além.

Com a instalação de energia solar na sua casa, empresa, ou fazenda você terá a valorização do imóvel, retorno do investimento, economia e ainda vai contribuir com o meio ambiente e com o planeta, por ser uma forma de energia limpa e sustentável.

Promoções de Páscoa!

A Dias Energia Solar está repleta de promoções neste mês de abril. Você pode realizar o sonho de instalar placas de 250 kwh/mês por apenas R$ 11.199,00.

Placas com 400 kwh/mês saem a partir de R$ 12.899,00. Confira todas as promoções e trabalhos desenvolvidos pela Dias Energia Solar na galeria de imagens logo abaixo.

Onde a Dias Energia Solar está localizada?

A Dias Energia Solar está localizada na rua Do Rosário, 1184 - Vila Gomes, Campo Grande - MS, 79010-310. O atendimento é das 7h às 17h. A empresa atende Aquidauana e região.

Ligue ou peça um orçamento via Whatsapp: (67) 99123-6909