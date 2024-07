Dismoto celebra Yamaha Day com limpeza do Rio Aquidauana e solidariedade

O evento contou com a participação das divisões de Náutica e Motocicletas da Yamaha / O Pantaneiro

No último sábado, dia 6, aconteceu na sede da Polícia Militar de Aquidauana o 3º Yamaha Day, um evento global que celebra o aniversário da Yamaha. A Dismoto Yamaha organizou uma ação de limpeza do Rio Aquidauana, reunindo clientes e membros de sua equipe em um esforço coletivo para cuidar do meio ambiente e promover a solidariedade.

O evento, que contou com a participação das divisões de Náutica e Motocicletas da Yamaha, teve como objetivo principal comemorar a data especial da empresa com ações de responsabilidade social e ambiental. A iniciativa envolveu a coleta de resíduos domésticos, como garrafas, sacolas e embalagens de alimentos, que foram devidamente destinados.

Coleta de lixo do Rio Aquidauana - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Entre os participantes, o casal de motoqueiros Katia Barros e Thalis Martins, que veio de Campo Grande, destacou a importância do evento. “Mais um evento de sucesso. Viemos pela Estrada Parque de Piraputanga, um lugar lindo. Quero parabenizar pela organização”, afirmou Thalis. Katia, participando pela primeira vez, acrescentou: “Mais uma vez a Yamaha disponibiliza um evento maravilhoso. Recebemos o convite da Dismoto e agradecemos pela oportunidade.”

Fernanda Cardoso, da equipe de Marketing da Dismoto Yamaha, agradeceu à população da cidade. “Em nome da Dismoto, quero deixar nosso agradecimento a toda a população de Aquidauana, que se uniu a nós para realizar a limpeza simbólica do Rio Aquidauana. Também agradecemos o apoio dos motociclistas de Campo Grande que vieram para cá.”

Parte da equipe da Dismoto com os militares da PMA - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Além das ações de limpeza, os motociclistas conseguiram arrecadar cerca de 200 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Asilo São Francisco da cidade.

O evento terminou com um delicioso almoço pantaneiro de comitivas para os participantes.

O Yamaha Day contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Aquidauana, que estiveram presentes e colaboraram para o sucesso do evento.