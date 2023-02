Drogaria Aquidauana originou a rede de Drogarias NS: 'sonho de garoto realizado!'

Drogaria Aquidauana oferece gama de produtos

O empresário, Nilton Silva Martins, de 38 anos, é farmacêutico e chegou em Aquidauana em 2013 com sonho de abrir uma rede de drogarias que atendesse a população com grande gama de produtos. Ele criou a Drogaria Aquidauana e posteriormente a rede de Drogarias NS em Sidrolândia e Maracaju.

“Somo uma loja abrangente. Nosso intuito, além do medicamento, é vender o que podemos inserir no roll da loja”, disse ele.

O empreendedor conta que o sonho da rede de drogarias nasceu com a primeira farmácia, montada pelos pais Milton Massari Martins e Ramona Marques da Silva Martins (in memória). Ele ajudava a família nos atendimentos a população quando garoto. Depois fez faculdade de farmácia e passado alguns anos resolver empreender num negócio próprio junto a esposa Larissa Canele Carrilho.

“Minha família está há mais de 40 anos no mercado de medicamento. Minha família fundou a primeira farmácia em Miranda. Nossa história nasce em Miranda com a Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Depois vim com a minha esposa para Aquidauana. Dois jovens e montamos nossa primeira drogaria, chamada Drogaria Aquidauana, depois nós expandimos a nossa rede para Sidrolândia e Maracaju”.

Produtos oferecidos

Além dos medicamentos e produtos de saúde, a rede oferece grande gama de cosméticos, lavatórios, cadeiras de rodas, produtos ortopédicos, e setor de conveniência. Fraldas, maquiagens, lâminas e perfumaria.

Surge a rede de Drogarias NS

Após o sucesso da Drogaria Aquidauana. Nilton explica que resolveu expandir os negócios montando uma rede de drogarias em cidades do interior. Ele escolheu no nome “Drogaria NS” que se originou das iniciais do seu sobrenome. Assim, a família continua em Miranda com a primeira loja: a Drogaria Nossa Senhora Aparecida; em Aquidauana com a Drogaria Aquidauana, e em lojas em Sidrolândia e Maracaju já com a rede NS.

"Vamos permanecer com os mesmos nomes em Aquidauana e Miranda, e nossa rede de drogarias NS passaram a ter esse nome a partir da expansão para as cidades vizinhas."

(Drogaria NS Maracaju. Foto: Arquivo Pessoal)

A Drogaria NS em Sidrolândia foi aberta em 2019 e a Drogaria NS de Maracaju em 2021.

“É um sonho de garoto realizado. Eu brinco que oferecemos tantos produtos, que vendemos até remédios em nossas drogarias.”

Atualmente Nilton emprega mais de 60 funcionários em todas as cidades.

(NS em Sidrolândia. Foto: Arquivo Pessoal)

Drogaria Nossa Senhora Aparecida ou como é conhecida Farmácia da Ramona nasceu em 23 de novembro de 1987 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Miranda-MS.

(Drogaria Nossa Senhora Aparecida em Miranda. Foto: Arquivo Pessoal)

Horários de Atendimento

As Drogarias de Aquidauana, Miranda e Sidrolândia funcionam de segunda a segunda, das 7h às 23h. Em Maracaju o horário é das 7h ás 20h devido à lei municipal que faz rodízio entre farmácias.

Onde estamos localizados em Aquidauana?

Drogaria Aquidauana está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 381, Centro.

Onde estamos localizados em Miranda?

Drogaria Nossa Senhora Aparecida, em Miranda, está localizada na rua Floriano Peixoto, 557 – Centro.

Onde estamos localizados em Sidrolândia?

Drogaria NS em Sidrolândia está localizada na Av. Dorvalino dos Santos, Centro.

Onde estamos localizados em Maracaju?

Drogaria NS, em Maracaju, está na rua Franklin Ferreira Ribeiro, 2370 – Centro.