É nesta sexta-feira! Eros Prado traz "Pagode da Ofensa" a Aquidauana

Prepare-se, Aquidauana! Nesta sexta-feira, 17 de janeiro, o humorista Eros Prado traz o aclamado "Pagode da Ofensa" para uma apresentação inesquecível no Will Restaurantes, na Praça de Alimentação do Shopping Atlântico.

Com humor irreverente e inteligência afiada, Eros celebra 10 anos de sucesso nacional com um show repleto de gargalhadas e diversão.

Detalhes do evento

Data: 17 de janeiro de 2025

17 de janeiro de 2025 Horário: 20h

20h Local: Shopping Atlântico – Praça de Alimentação

Rua Oscar Trindade de Barros, 1169, Santa Therezinha, Aquidauana, MS

Ingressos – Corra, últimas unidades!

Valor do 1º lote: R$ 80,00

R$ 80,00 Pontos de venda: Rádio América 100,9 Sushi do Cheff

Online: Adquira pelo Sympla com parcelamento em até 12x.

Não perca!

Esta é a oportunidade perfeita para começar o fim de semana com muitas risadas ao lado de amigos e família. Garanta já o seu lugar neste evento que promete movimentar a cidade e marcar o início de 2025 com alto astral.

Informações pelo telefone: (67) 99699-2100. Venha rir, celebrar e aproveitar!