É nesta sexta-feira! "Pagode da Ofensa" chega a Aquidauana em noite sensacional

A contagem regressiva está quase no fim! Nessa sexta-feira, 17 de janeiro, Aquidauana será palco de um dos shows de humor mais aguardados do ano. O comediante Eros Prado, famoso pelo sucesso nacional do "Pagode da Ofensa", estará na cidade para apresentar seu espetáculo de stand-up comedy.

O evento acontece no Will Restaurantes, na Praça de Alimentação do Shopping Atlântico, e promete arrancar boas gargalhadas do público com muito humor inteligente e descontraído.

Sobre o show

Celebrando 10 anos de carreira, Eros Prado é conhecido por sua irreverência e carisma que conquistaram fãs por todo o Brasil. Seu show mistura humor provocativo e situações do cotidiano de forma única, garantindo uma experiência inesquecível.

Informações do evento

Data: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 Horário: 20h às 22h

20h às 22h Local: Shopping Atlântico – Praça de Alimentação

Rua Oscar Trindade de Barros, 1169, Santa Therezinha, Aquidauana, MS

Ingressos – Últimas unidades disponíveis!

Valor do 1º lote: R$ 80,00

R$ 80,00 Parcelamento em até 12x .

. Pontos de venda: Rádio América 100,9 Sushi do Cheff



Para maior comodidade, você também pode adquirir seu ingresso online na plataforma Sympla.

Aproveite essa chance única!

De acordo com os organizadores, este evento faz parte de um movimento para colocar Aquidauana no mapa dos grandes shows nacionais. O Will Restaurantes, anfitrião do evento, busca promover experiências de entretenimento de alto nível para a população local e turistas.

Não perca essa noite especial que combina humor, cultura e muita diversão. Chame seus amigos e venha se divertir com Eros Prado!

Informações e contato

Para mais detalhes, entre em contato pelo telefone (67) 99699-2100. Garanta já seu ingresso e prepare-se para começar o fim de semana com boas gargalhadas!