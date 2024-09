EmpreendeFest 2024: Festival imperdível para empreendedores está com inscrições abertas

Divulgação

Prepare-se para a segunda edição do EmpreendeFest, o Festival de Empreendedorismo do Sebrae em Mato Grosso do Sul. Marcado para os dias 2 e 3 de outubro, no Bosque Expo, em Campo Grande, o evento conta com uma programação recheada de atrações imperdíveis, incluindo palestras de grandes personalidades como a atriz Giovanna Antonelli, o ex-lutador Rodrigo Minotauro e o treinador de alta performance Joel Jota. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em empreendefest.ms.sebrae.com.br.

O EmpreendeFest 2024 chega com a proposta de proporcionar insights valiosos e experiências memoráveis para os empreendedores. Com uma estrutura inovadora, o festival oferece uma combinação de palestras inspiradoras, expositores que celebram a cultura local, workshops transformadores e um espaço dedicado à inovação e tecnologia – tudo isso de forma 100% gratuita.

Em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que ocorre em 5 de outubro, o EmpreendeFest surge como um presente especial do Sebrae para os empresários da região. “Organizamos um festival cheio de experiências para quem está ‘na vibe de crescer’. É o lugar perfeito para expandir horizontes e se conectar com o que há de melhor no empreendedorismo”, enfatiza Claudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae/MS.

Vale lembrar o sucesso da primeira edição do evento em 2023, que atraiu mais de 7,5 mil participantes e gerou movimentação financeira. Com mais de 80 expositores e uma rica programação, o Festival se firmou como um ponto de encontro essencial para empreendedores em busca de crescimento e inovação, além de uma importante iniciativa para a economia local.

Destaques: EmpreendeFest 2024

O Festival contará com o espaço Conexões Inovadoras, onde os participantes terão a oportunidade de explorar as últimas tendências em inovação e tecnologia. No primeiro dia, 2 de outubro, o evento também promete uma dose de humor com a presença de Jorginho Beach Tenis, personagem cômico do humorista Fausto Carvalho, que conquistou mais de 2 milhões de seguidores com suas sátiras.

A programação do EmpreendeFest também trará personalidades para palestras inspiradoras. No primeiro dia (2), os empreendedores poderão aprender com o ex-lutador Rodrigo Minotauro sobre como superar desafios no mundo dos negócios. Além dele, o dia contará com palestras de Joel Jota, treinador de alta performance; Fabrício Carpinejar, escritor e jornalista; e Luiz do Brownie, empresário.

No segundo dia de evento, 3 de outubro, diretamente das telas e sucessos da teledramaturgia brasileira, a atriz e empresária Giovanna Antonelli irá compartilhar os passos para construir uma gestão assertiva do negócio, além de dicas sobre marketing pessoal e produtividade. Junto com a atriz, compõe o elenco de palestrantes Isabela Matte, influenciadora digital e empreendedora; Murilo Gun, palestrante em eventos nacionais e internacionais; e Marcos Piangers, influenciador, escritor e pai.

Como participar

Garanta sua vaga no EmpreendeFest 2024 acessando empreendefest.ms.sebrae.com.br. Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo número 0800 570 0800.