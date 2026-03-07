Acessibilidade

07 de MarÃ§o de 2026 • 16:52

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Sonho realizado

EmpresÃ¡rios celebram reinauguraÃ§Ã£o do Chiquinho Agropet e novo centro comercial

Evento reuniu clientes, colaboradores, familiares e muitos amigos que comemoraram junto aos empresÃ¡rio Elton e Lariza o investimento no municÃ­pio

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 07/03/2026 Ã s 14:27

Atualizado em 07/03/2026 Ã s 15:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A sexta-feira (06) foi de celebração e conquista para o comércio de Aquidauana com a reinauguração do Chiquinho Agropet e a inauguração do Chiquinho Working Centro Comercial. O evento reuniu clientes, colaboradores, distribuidores, amigos e familiares ao longo de todo o dia.

A programação contou com momentos de confraternização e diversos sorteios de brindes, que animaram o público presente. Um dos destaques foi o sorteio de uma bicicleta, que encerrou a série de premiações realizadas durante o evento.

Após passar por uma grande reforma, a loja ganhou um espaço mais amplo, moderno e climatizado, oferecendo mais conforto e organização para atender produtores rurais, criadores e tutores de animais da região. A unidade reinaugurada está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto.

Leia TambÃ©m

â€¢ EmpresÃ¡rios celebram reinauguraÃ§Ã£o do Chiquinho Agropet e novo centro comercial

â€¢ ReinauguraÃ§Ã£o Chiquinho AgroPet e InauguraÃ§Ã£o Chiquinho Working

â€¢ Convite: Vem aÃ­ a reinauguraÃ§Ã£o do Chiquinho AgroPet

Durante a cerimônia, o proprietário Elton destacou a emoção de alcançar mais essa etapa na trajetória da empresa.

"A loja ficou maior, climatizada, sempre pensando em melhor atender nossos clientes. Agradeço a Deus por ter me abençoado até hoje e estamos muito felizes por essa conquista. Vamos em frente, gerando cada vez mais empregos para nossa região", afirmou.

O evento também contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, que parabenizou os empresários pelo investimento no município.

"A gente vislumbra como Deus tem nos abençoado. Da parte da prefeitura, Aquidauana agradece a quem acredita em nosso comércio, realiza seus investimentos e faz com que a economia gire. Parabéns pela coragem e pelo novo empreendimento", declarou.

A programação também teve um momento de oração conduzido pelo pastor Dorival, da Igreja Nações de Deus, que agradeceu pelas bênçãos na vida dos empresários Elton e sua esposa Lariza.

Emocionada, Lariza, também proprietária do empreendimento, agradeceu o apoio recebido ao longo da trajetória.

"Estar reinaugurando hoje o Chiquinho Agropet e o Chiquinho Working é uma conquista de cada um de vocês. Muito obrigada aos familiares, clientes e colaboradores que acreditaram nesse sonho e estiveram de mãos dadas conosco neste momento tão importante", disse.

Além da reinauguração da loja, o público também conheceu o Chiquinho Working Centro Comercial, um espaço moderno com 11 salas comerciais, variando de 14 m² a 21 m², voltado para profissionais liberais, empreendedores e empresas que buscam um ambiente estruturado para trabalho.

Entre os diferenciais do espaço estão recepcionista, internet, água e IPTU inclusos no valor do aluguel, oferecendo praticidade e economia para quem deseja atuar em um endereço estratégico.

Com três unidades na região duas em Aquidauana e uma em Anastácio o Chiquinho Agropet reforça sua presença no comércio regional, consolidando-se como referência em nutrição animal, rações, suplementos e produtos voltados tanto para animais de grande porte quanto para pets.

A reinauguração e o novo centro comercial marcam um novo momento de expansão e fortalecimento do empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Informe PublicitÃ¡rio

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

Agrinho

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

Informe PublicitÃ¡rio

O BoticÃ¡rio inaugura primeiro EspaÃ§o da Beleza do MS em Aquidauana

Grupo BoticÃ¡rio seleciona projeto de conservaÃ§Ã£o da Serra da Bodoquena

ImperdÃ­vel

PromoÃ§Ã£o especial da STIHL movimenta SertÃ£o em Aquidauana

Publicidade

Bets

Dados revelam quem sÃ£o e como jogam os brasileiros nas bets

ÃšLTIMAS

Cuidado

AnastÃ¡cio atende mais de 100 pacientes em aÃ§Ã£o para confecÃ§Ã£o de Ã³culos de grau

ServiÃ§o gratuito foi realizado na ESF Arapongas e faz parte do compromisso da gestÃ£o com a saÃºde ocular da populaÃ§Ã£o

SaÃºde

Baixo Pantanal zera Ã³bitos maternos e reduz mortes neonatais

Aquidauana estÃ¡ entre os 12 municÃ­pios que podem celebrar o trabalho integrado pela saÃºde materno-infantil

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo