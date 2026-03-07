EmpresÃ¡rios celebram reinauguraÃ§Ã£o do Chiquinho Agropet e novo centro comercial

O Pantaneiro

Após passar por uma grande reforma, a loja ganhou um espaço mais amplo, moderno e climatizado, oferecendo mais conforto e organização para atender produtores rurais, criadores e tutores de animais da região. A unidade reinaugurada está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto.

A sexta-feira (06) foi de celebração e conquista para o comércio de Aquidauana com a reinauguração do Chiquinho Agropet e a inauguração do Chiquinho Working Centro Comercial. O evento reuniu clientes, colaboradores, distribuidores, amigos e familiares ao longo de todo o dia. A programação contou com momentos de confraternização e diversos sorteios de brindes, que animaram o público presente. Um dos destaques foi o sorteio de uma bicicleta, que encerrou a série de premiações realizadas durante o evento.

Durante a cerimônia, o proprietário Elton destacou a emoção de alcançar mais essa etapa na trajetória da empresa.

"A loja ficou maior, climatizada, sempre pensando em melhor atender nossos clientes. Agradeço a Deus por ter me abençoado até hoje e estamos muito felizes por essa conquista. Vamos em frente, gerando cada vez mais empregos para nossa região", afirmou.

O evento também contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, que parabenizou os empresários pelo investimento no município.

"A gente vislumbra como Deus tem nos abençoado. Da parte da prefeitura, Aquidauana agradece a quem acredita em nosso comércio, realiza seus investimentos e faz com que a economia gire. Parabéns pela coragem e pelo novo empreendimento", declarou.

A programação também teve um momento de oração conduzido pelo pastor Dorival, da Igreja Nações de Deus, que agradeceu pelas bênçãos na vida dos empresários Elton e sua esposa Lariza.

Emocionada, Lariza, também proprietária do empreendimento, agradeceu o apoio recebido ao longo da trajetória.

"Estar reinaugurando hoje o Chiquinho Agropet e o Chiquinho Working é uma conquista de cada um de vocês. Muito obrigada aos familiares, clientes e colaboradores que acreditaram nesse sonho e estiveram de mãos dadas conosco neste momento tão importante", disse.

Além da reinauguração da loja, o público também conheceu o Chiquinho Working Centro Comercial, um espaço moderno com 11 salas comerciais, variando de 14 m² a 21 m², voltado para profissionais liberais, empreendedores e empresas que buscam um ambiente estruturado para trabalho.

Entre os diferenciais do espaço estão recepcionista, internet, água e IPTU inclusos no valor do aluguel, oferecendo praticidade e economia para quem deseja atuar em um endereço estratégico.

Com três unidades na região duas em Aquidauana e uma em Anastácio o Chiquinho Agropet reforça sua presença no comércio regional, consolidando-se como referência em nutrição animal, rações, suplementos e produtos voltados tanto para animais de grande porte quanto para pets.

A reinauguração e o novo centro comercial marcam um novo momento de expansão e fortalecimento do empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.