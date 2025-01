Eros Prado leva "Pagode da Ofensa" a Aquidauana em noite de humor imperdível

Divulgação

Prepare-se, Aquidauana! No dia 17 de janeiro, o comediante Eros Prado, conhecido nacionalmente pelo sucesso do "Pagode da Ofensa", trará seu espetáculo de stand-up comedy à cidade. O evento será realizado no Will Restaurantes, localizado na Praça de Alimentação do Shopping Atlântico, prometendo momentos inesquecíveis de risadas e diversão.

O show

Celebrando 10 anos de carreira, Eros Prado combina seu humor inteligente e provocativo com um carisma inigualável, que conquistou fãs em todo o país. O espetáculo será uma oportunidade única para o público de Aquidauana e região se conectar com o humorista e aproveitar uma noite leve e descontraída.

Detalhes do evento

Data: 17 de janeiro de 2025

17 de janeiro de 2025 Horário: 20h às 22h

20h às 22h Local: Shopping Atlântico, Praça de Alimentação – Rua Oscar Trindade de Barros, 1169, Santa Therezinha, Aquidauana, MS

Ingressos e condições especiais

Valor do 1º lote: R$ 80,00

R$ 80,00 Parcelamento disponível em até 12x para facilitar sua compra.

para facilitar sua compra. Ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos: Rádio América 100,9 Sushi do Cheff



Para quem prefere praticidade, as vendas também estão disponíveis online através da plataforma Sympla.

Política de cancelamento e edição

Cancelamentos podem ser realizados até 7 dias após a compra, desde que solicitados com 48 horas de antecedência ao evento.

ao evento. Alteração de participantes é permitida uma vez, até 24 horas antes do início do show.

Uma noite histórica em Aquidauana

Segundo os organizadores do evento, a vinda de Eros Prado é parte de uma estratégia para transformar Aquidauana em um ponto de referência para grandes artistas nacionais. O Will Restaurantes, anfitrião do show, busca proporcionar à população local momentos culturais e de entretenimento de alta qualidade.

Não perca essa oportunidade de começar 2025 com muitas gargalhadas. Garanta já seu ingresso e marque presença no evento mais aguardado do início do ano!

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 99699-2100.